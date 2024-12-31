دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في كل أسبوع من عام 2024، تناولت CNN أبرز لحظات الأزياء أو أكثرها تداولًا بين المشاهير.

وبالطبع، لم تكن جميع الإطلالات مثيرة للإعجاب، فقد تراوحت بين الأزياء التي تمختر بها المشاهر على السجادة الحمراء الفاخرة، وأساليب أزياء الشارع المفاجئة للمشاهير. لكن لكل إطلالة قيمتها، ومعظمها كان لافتا للنظر، وهو ما يجب أن تسعى إليه الموضة دومًا.

وتكريمًا لتوثيق عام كامل من الإطلالات المميزة، إليكم قائمة بأبرز لحظات الموضة لعام 2024.

الأكثر أناقة وثباتًا

زندايا تستحضر شخصية المغنية شير Credit: Kevin Kane/Getty Images

استطاعت زندايا أن تحصل على لقب "إطلالات الأسبوع" أكثر من أي شخصية مشهورة أخرى. هذا العام، تميزت إطلالاتها في العرض الأول من فيلم "Dune: Part Two" في فبراير/ شباط، وإطلالتها الساحرة المستوحاة من المغنية شير في حفل إدخال المشاهير بقاعة مشاهير الروك أند رول لعام 2024 في أكتوبر/ تشرين الأول. وتحظى موهبة الممثلة في عالم الموضة بتقدير كبير لدرجة أنّ المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار ألمح في سبتمبر/ أيلول إلى أنه يفكر في كتابة فيلم عنها وعن مصمم أزيائها منذ فترة طويلة، لو روتش، وفقًا لمجلة "فانيتي فير" الإسبانية.

الأكثر التزامًا

سينثيا إريفو وأريانا غراندي في العرض الأول لفيلم "Wicked" بلوس أنجلوس في نوفمبر/ تشرين الثاني. Credit: Amy Sussman/Getty Images

رغم أنّ المنافسة كانت شرسة، كان هناك فائز واضح هذا العام. على مدار الأشهر الثمانية الماضية، التزمت الممثلة البريطانية سينثيا إيريفو والمغنية الأمريكية أريانا غراندي بارتداء ألوان شخصياتهما (الأخضر والوردي) في كل مناسبة تقريبًا، سواء كانت جلسة تصوير أو سجادة حمراء. بغض النظر عن رأي الجمهور، فإن الالتزام بقواعد أزياء لفترة طويلة كهذه يستحق الإشادة.

أفضل اختيار أرشيفي

سابرينا كاربنتر بإطلالة مستوحاة من مادونا في حفل "جوائز إم تي في للفيديو الموسيقي" في سبتمبر/ أيلول. Credit: Udo Salters/Patrick McMullan/Getty Images

في عام 2024، لا يزال الوصول إلى أرشيفات بمستوى المتاحف أحد أكبر العلامات الدالة على مكانة المشاهير المميزين في عالم الموضة. وعلى السجادة الحمراء لحفل "جوائز إم تي في للفيديو الموسيقي" في سبتمبر/ أيلول، ظهرت المغنية الأمريكية سابرينا كاربنتر بفستان قديم من تصميم بوب ماكي يعود لعام 1991، وقد صمم خصيصًا في الأصل للمغنية العالمية مادونا.

أفضل إكسسوار

أندرو غارفيلد يحضر صورة مقطوعة من الورق المقوى لشريكته في البطولة إلى السجادة الحمراء Credit: Gareth Cattermole/Getty Images for BFI

قال مصمم الأزياء الأمريكي مايكل كورس ذات مرة أنّ الإكسسوار هو ببساطة "علامة تعجب" لإطلالة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام، قام أندرو غارفيلد بتقديم بيان حقيقي عندما أكمل مظهره بقصاصة من الورق المقوّى بالحجم الطبيعي لزميلته في البطولة فلورنس بيو (التي تظهر في الصورة أعلاه) في العرض الأول لفيلم "We Live in Time" بلندن.

اللحظة الأكثر إثارة للدهشة على السجادة الحمراء

بروك شيلدز تعطي الأولوية للراحة في حفل توزيع جوائز توني في يونيو. Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images

كان الكشف الأبرز لهذا العام: عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية بروك شيلدز في حفل جوائز "توني" في يونيو/ حزيران، وهي ترفع فستانها الأصفر الكاناري من توقيع مونك لويلييه لتعرض حذاء كروكس المطاطي بلون مطابق.

أسهل إطلالة يمكن إعادة إنشائها في المنزل

ريانا تصل إلى حفل إطلاق منتج "Fenty Hair" في سبتمبر مع لمسة جديدة على أحد المفضلات في المنزل. Credit: Neil Mockford/GC Images/Getty Images

ريانا، المرأة التي أعادت تعريف ملابس الحمل لتشمل قماش الدانتيل، قدمت هذا العام إطلالة أكثر بساطة. لإعادة إنشاء هذه الإطلالة من علامة "جاكموس"، كل ما عليك فعله هو إضافة حذاء كعب مدبب ذهبي، ومجوهرات متناسقة، مع وضع مكياج كامل للوجه إلى رداء الحمام الناعم المغسول حديثًا.