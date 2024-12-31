Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مع حلول العام الجديد.. ما قصة إسقاط كرة "تايمز سكوير" الشهيرة بنيويورك؟ - CNN Arabic

مع حلول العام الجديد.. ما قصة إسقاط كرة "تايمز سكوير" الشهيرة بنيويورك؟

ستايل
نشر
5 min قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
"عمرها 165 عامًا".. كيف حافظت ساعة "بيغ بن" على حضورها "الدقيق" ليلة رأس السنة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح من المعتاد أن تتجمع حشود كبيرة وسط فوضى الأضواء في "تايمز سكوير"، بمدينة نيويورك الأمريكية، للاحتفال ببداية العام الجديد.

وعند الساعة 11:59 مساءً، تسقط كرة بلورية مبهرة أسفل عمود، بينما يقوم الحضور، وملايين الأشخاص الذين يتابعون الحدث من منازلهم، بالعدّ التنازلي من الرقم 60. 

وعند منتصف الليل، تتجسّد أجواء من الفرح والتفاؤل بين الناس لتوديع عام مضى، وتبادل الأمنيات لمستقبل أفضل.

ولكن كيف بدأ الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، ولماذا نحتفل بهذه المناسبة من خلال مشاهدة كرة تسقط أسفل عمود؟

قد يهمك أيضاً

في تايوان.. ما سبب بكاء الناس في ليلة رأس السنة الجديدة؟

متى أُسقطت الكرة لأول مرة في ميدان "تايمز سكوير"؟

بدأت فكرة كرة "تايمز سكوير"، التي أُسقطت لأول مرّة في العام 1904، بفضل مهاجر أوكراني وعامل المصنوعات المعدنية جاكوب ستار، والناشر السابق لصحيفة "نيويورك تايمز"، أدولف أوكس. 

ونجح الأخير في جذب الحشود إلى مقر الصحيفة في "تايمز سكوير" من خلال الألعاب النارية للاحتفال بالعام القادم.

ولكن، حظر مسؤولون في المدينة استخدام المفرقعات بعد بضع سنوات فقط. 

وفي عام 1907، قام أوكس بتكليف ستار، الذي كان يعمل في شركة Strauss Signs لصناعة اللافتات، بإنشاء عرض مرئي جديد. 

وعلى مدار القرن الماضي، تطوّر رمز السنة الجديدة من قفص حديدي وخشبي مُزيّن بمصابيح كهربائية إلى كرة كريستالية ملونة مبهرة.

قد يهمك أيضاً

عام التنين.. إليكم دليل أبرز تقاليد السنة القمرية الجديدة وأساطيرها

واستند المفهوم الجديد على كرات الزمن، وهي أدوات بحرية اكتسبت شعبية في القرن الـ19.

ففي السابق، احتاج ملّاحو السفن إلى طريقة موّحدة لضبط ساعاتهم. وفي كلّ يوم، كانت الموانئ والمراصد ترفع وتخفض كرة معدنية في نفس الوقت للسماح للبحّارة بمزامنة أدواتهم.

ويعود الفضل إلى كل من أوكس وكبير كهربائيي صحيفة نيويورك تايمز، والتر بالمر، في هذه الفكرة، التي يُزعم أنها مستوحاة من مبنى Western Union في وسط المدينة، والذي كان يُسقط كرة زمنية كل يوم في فترة الظهيرة.

ولكن قالت تاما، حفيدة ستار، التي انضمت إلى شركة Artkraft Strauss في عام 1982 وتمتلك الشركة الآن، في مقابلة هاتفية إنّها تعتقد أنّ جدها هو الذي توصل إلى مفهوم إسقاط الكرة وإضاءتها بأرقام العام الجديد عند منتصف الليل.

ورُغم أنّ مانهاتن كانت مضاءة جزئيًا بالكهرباء منذ أوائل ثمانينيات القرن الـ19، إلا أن إدارة المتنزهات الوطنية الأمريكية أشارت إلى أنّ نصف المنازل الأمريكية كانت لا تزال مضاءة بأضواء الغاز والشموع حتى عشرينيات القرن الـ20. 

وكان مشهد الكرة المتلألئة وهي تهبط من السماء المظلمة يبدو من عالم آخر.

قد يهمك أيضاً

لماذا لا يغسل الأشخاص شعرهم خلال السنة الصينية الجديدة؟ تعرف إلى الخرافات والتقاليد التي تظهر بهذه الفترة من العام

وصُنعت 7 كرات مختلفة لـ"تايمز سكوير" منذ الإسقاط الأول، بدءًا من هيكل حديدي يبلغ وزنه 700 رطل، وهو مزوّد بمصابيح كهربائية بقوة 25 وات، إلى إطار من الألومنيوم الأخف وزنًا بعد الحرب العالمية الثانية، إلى "التفاحة الكبيرة" أثناء توّلي عمدة المدينة السابق إد كوخ السلطة. 

وفي عام 1995، أي عند تحديث الكرة باستخدام الأحجار اللامعة والأضواء القوية وأدوات التحكم بالكمبيوتر، لم تعد هناك حاجة إلى صنّاع اللافتات التقليديين، ما يعني أنه لم تعد هناك حاجة إلى شركة Artkraft Strauss، التي جلبت الكرة إلى تايمز سكوير، بعد الآن. 

وتعكس الكرة الحالية تعاونًا مشتركًا بين Waterford Crystal وPhilips Lighting، حيث استخدمت 32,256 مصباح LED يمكن برمجته لعرض ملايين الألوان والأنماط على سطحها.

ومن خلال أداء هذه الطقوس عامًا بعد عام، ترى تاما صلة جوهرية بين العد التنازلي، الذي تسميه "دقيقة خارج الوقت"، واتخاذ قرارات العام الجديد. 

وقالت: "عندما تركز بشدة، يبدو أن الوقت يتباطأ.. شعرت وكأنّها أطول دقيقة في العالم.. شعرت وكأن لديك الوقت لغسل شعرك، والاتصال بوالدتك، وتغيير حياتك.. يمكنك حقًا تغيير حياتك في دقيقة واحدة.. يمكنك أن تقرر أن تكون مختلفًا.. يمكنك أن تقرر أن تكون ألطف وأفضل".

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.