عام التنين.. إليكم دليل أبرز تقاليد السنة القمرية الجديدة وأساطيرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في هذه اللحظة، ينشغل ملايين الأشخاص حول العالم بالتحضير لواحد من أكبر مهرجانات العام، أي السنة القمرية الجديدة.

ويوافق هذا العام بيوم 10 فبراير/ شباط، وهو يوم بداية مهرجان الربيع الذي يستمر 15 يومًا.

وسواء لم تكن على دراية بحلول العام القمري الجديد أو كنت بحاجة إلى تجديد معلوماتك، إليك هذا الدليل الذي يسلّط الضوء على بعض التقاليد الأكثر شيوعًا المرتبطة بهذه المناسبة.

لماذا هو عام التنين؟

رغم تعقيده، إلا أن أفضل وصف لتقويم الأبراج الصينية أنه عبارة عن دورة مدتها 12 عامًا يمثلها 12 حيوانًا مختلفًا، وتتبع هذا الترتيب: الجرذ، الثور، النمر، الأرنب، التنين، الأفعى، الحصان، الماعز، القرد، الديك، الكلب، الخنزير.

ويتم تحديد برجك الحيواني الشخصي بحسب سنة ميلادك، ما يعني أن مواليد عام 2024، سيندرجون تحت رمز التنين، بينما أولئك الذين ولدوا في عام 2025 سيرمز إليهم بالأفعى.

ويُعتقد أن الحظ بالنسبة لكل برج صيني، سيعتمد إلى حد كبير على مواقع تاي شوي، الاسم الجماعي للآلهة النجمية التي يُعتقد أنها تدور بالتوازي مع كوكب المشتري وفي الاتجاه المعاكس له.

الألعاب النارية وأزياء باللون الأحمر وأسطورة "نيان"

وهناك عدد لا يحصى من الحكايات الشعبية المرتبطة بالعام القمري الجديد، لكن أسطورة "نيان" تبرز باعتبارها واحدة من أكثر الحكايات متعة.

فبحسب الأسطورة، "نيان" كان وحشًا شرسًا يعيش تحت الماء ويتميّز بأسنان وقرون حادة. وفي كل ليلة من رأس السنة القمرية الجديدة، كان يزحف على الأرض ويهاجم قرية مجاورة.

وفي إحدى المناسبات، عندما اندفع القرويون للاختباء، ظهر رجل عجوز غامض وأصرّ على البقاء في القرية رغم تحذيره من الموت الوشيك. ولدهشة القرويين، نجا الرجل العجوز والقرية من الوحش نيان.

وزعم الرجل أنه أخاف نيان من خلال تعليق لافتات حمراء على الأبواب، وإطلاق الألعاب النارية، وارتداء زي باللون الأحمر.

لهذا السبب فإن ارتداء اللون الناري، إلى جانب تعليق الرايات الحمراء وإطلاق المفرقعات النارية المضيئة، تعد من تقاليد السنة القمرية الجديدة، التي لا تزال جميعها متبعة حتى يومنا هذا.

التحضيرات

ويمكن أن تكون السنة القمرية الجديدة مرادفة للكثير من العمل. فغالبًا ما تستمر الاحتفالات لمدة 15 يومًا، يتخلّلها القيام بمهام عدة وتنظيم أنشطة مختلفة. كل شيء يبدأ قبل حوالي أسبوع من العام الجديد.

ويتم تحضير الكعك والحلويات الاحتفالية في اليوم الرابع والعشرين من الشهر القمري الأخير (3 فبراير/ شباط عام 2024).

الكلمة المستخدمة للكعك والحلويات هي "غاو" في لغة الماندرين أو "غو" في الكانتونية التي تبدو مماثلة لكلمة "طويل". ونتيجة لذلك، يُعتقد أن تناول هذه الأطعمة يؤدي إلى تحسينات ونمو في العام المقبل.

مع ذلك، لن يكتمل أي استعداد للسنة القمرية الجديدة من دون تعليق لافتات حمراء تحمل عبارات ميمونة (تسمى "فاي تشون" في الكانتونية، أو "تشونليان"، بلغة الماندرين) في المنزل، بدءًا من باب مدخل البيت.

وبحسب تقليد السنة القمرية الجديدة، يجب إجراء عملية تنظيف كبيرة في المنازل في اليوم الثامن والعشرين من الشهر القمري الأخير، الذي يصادف يوم 7 فبراير /شباط من هذا العام.

والهدف هو تخليص منزلك من أي سوء حظ تراكم خلال العام الماضي.

ويجب عدم إعادة تنظيف المنزل حتى 12 فبراير/ شباط، وإلا فإنك تغسل كل هذا الحظ السعيد الذي حلّ عليك في بداية العام الجديد.

ويقول البعض أنه لا يجب غسل أو قص الشعر في اليوم الأول من العام الجديد أيضًا، فالحرف الصيني للشعر هو الحرف الأول في كلمة الازدهار. لذلك يعتبر غسلها أو قطعها بمثابة غسل لحظك.

وستحتاج أيضًا إلى تجنب شراء الأحذية طوال الشهر القمري، لأن مصطلح الأحذية (هاي) يبدو وكأنه يخسر ويتنهد في اللغة الكانتونية. مع ذلك، قم بارتداء اللون الأحمر. كما هو مذكور أعلاه، فهو مرتبط بالحظ والازدهار.

ليلة رأس السنة القمرية: الاحتفال الكبير

عادة ما يُقام عشاء لم شمل عائلي كبير في ليلة رأس السنة القمرية الجديدة، الذي يصادف يوم 9 فبراير/ شباط من هذا العام.

ويتم اختيار قائمة الطعام بعناية لتشمل الأطباق المرتبطة بالحظ، بينها الأسماك (الكلمة الصينية لها تشبه كلمة "فائض")، والحلويات (ترمز إلى التقدّم)، والأطعمة التي تشبه سبائك الذهب (مثل الزلابية).

وفي الصين، تختلف الأطعمة المقدمة على مائدة هذا العشاء الكلاسيكي من الشمال إلى الجنوب. فعلى سبيل المثال، يميل صينيو الشمال إلى تناول الزلابية والمعكرونة، فيما لا يستطيع الصينيون الجنوبيون العيش من دون الأرز المطهو ​​على البخار.

يوم رأس السنة القمرية الجديدة: الزيارات العائلية

وغالبًا ما تكون الأيام الأولى من العام القمري الجديد، لا سيّما اليومين الأولين، بمثابة اختبار لقدرة المرء على التحمل، ولشهيته، ومهاراته الاجتماعية، حيث يتعيّن على العديد من الأشخاص السفر وزيارة العائلة المباشرة، والأقارب، والأصدقاء الآخرين.

وتمتلئ الحقائب بالهدايا والفاكهة لكل من كبار السن، والأصدقاء الذين سيزورونهم، بالمقابل سيغمرون الزائر بالهدايا والوجبات الخفيفة، بعد تبادل المحادثات حول هدايا السنة القمرية الجديدة.

وسيتعين على المتزوجين أيضًا إعطاء ظروف معايدة حمراء لمن لم يتزوجوا بعد، سواء أكانوا أطفالًا أم شبابًا يافعين.

اليوم الثالث: زيارة المعابد

يُطلق على اليوم الثالث من السنة القمرية الجديدة (الذي يصادف في 12 فبراير /شباط من عام 2024) اسم "تشي كو/ تشيك هاو" أو "الفم الأحمر".

هناك اعتقاد بأنّ الشجارات يرجّح أن تحدث في هذا اليوم، لذلك يتجنب الناس التفاعلات الاجتماعية ويزورون المعابد عوض ذلك.

اليوم السابع: عيد ميلاد الشعب

يقال إن اليوم السابع من السنة القمرية الجديدة (16 فبراير/ شباط 2024) هو اليوم الذي خلقت فيه الإلهة الأم الصينية نوا البشرية. ولذلك يطلق عليه اسم رينري/جان جات (عيد ميلاد الشعب).

وستقدم المجتمعات المختلفة في آسيا أطعمة عيد الميلاد المختلفة في ذلك اليوم.

اليوم الخامس عشر: مهرجان الفوانيس

لعل أهم ما يميز مهرجان الربيع هو مهرجان الفوانيس الذي يقام في اليوم الخامس عشر والأخير منه (24 فبراير/ شباط 2024).

ويطلق عليه اسم يوان شياو جي في لغة الماندرين الصينية، ويعتبر النهاية المثالية لاستعدادات واحتفالات السنة القمرية الجديدة التي استمرت لأسابيع.

ويحتفل مهرجان الفوانيس بأول اكتمال للقمر في العام ويمثل خروج الشتاء وبداية فصل الربيع.

وفي هذا اليوم، يضيئ الناس الفوانيس رمزًا لطرد الظلام وجلب الأمل للعام المقبل.

وفي المجتمع الصيني القديم، كان هذا هو اليوم الوحيد الذي يُسمح فيه للفتيات الصغيرات بالخروج للاستمتاع بالفوانيس ومقابلة الفتية. ونتيجة لذلك، فقد أطلق عليه أيضًا اسم عيد الحب الصيني.

وفي الوقت الحاضر، لا تزال المدن في جميع أنحاء العالم تقيم عروضًا ضخمة للفوانيس والمعارض في اليوم الأخير من المهرجان. حتى أن بعض المدن الصينية، مثل تشنغدو، تستضيف رقصات تنين النار المثيرة.