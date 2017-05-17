دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشار باحث الأمن الأول من فريق البحث والتحليل العالمي في مختبر "Kaspersky Lab" الأمني، خوان أندريس غريرو سعادة، إلى انخفاض تأثير برنامج الفدية المعروف باسم "WannaCry" بستة أضعاف، الإثنين.

وقال خبير الإنترنت ورائد الأعمال، مات سويتش، صاحب شركة "Comae Technologies" الواقعة في دبي، بأن أعداد الأجهزة المصابة يومياً قلّت في النصف الأول من يوم الأربعاء (17 مايو/أيار) لتبلغ 300 جهاز في الساعة.

وأشار سويتش إلى أن ما يزيد عن سبعة آلاف جهاز تعرض للضرر من قبل برنامج الفدية الذي ضرب العالم خلال الساعة الأولى فقط من الهجوم، سعادة وسويتش أدارا حلقة للنقاش عرضت عبر الإنترنت، الأربعاء.

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وأضاف سويتش بأن برنامجاً أولياً ذاتي التدمير أو ما يعرف باسم "kill switch" تمكن من الحد من انتشار الهجوم، ليقوم برنامج مشابهٌ آخر بإيقاف 10 آلاف جهاز من نقل برنامج الفدية لأجهزة أخرى والتسبب بضرر بياناتها.

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ودحض الخبيران النظرية التي نص عليها بعض الباحثين مثل، الباحث بشركة "Proofpoint" للأمن المعلوماتي، راين هاس، بأن القائمين على البرنامج الفدية الخبيث هم من المبتدئين، مشيرين إلى وجود روابط في لغات البرمجة مشابهة لتلك المستخدمة في هجمات قديمة شنتها "مجموعة لازروس" سابقاً.

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وأكد كل من سعادة وسويتش بوجود علاقة طردية بين الأجهزة المتضررة وانتشار "WannaCry"، فمع زيادة عدد الأجهزة المصابة بالبرنامج لاحظ الخبراء تضاعف انتشار البرنامج الخبيث، مقدّرين بأن أعداد الأجهزة المتعرضة للتلف بأنظمتها وإقفال ملفاتها بالكامل بلغ 378 ألفاً وخمسة وسبعين جهازاً.

وأعاد الخبيران التشديد على ضرورة تحديث أنظمة تشغيل "ويندوز"، مضيفين بأن "مايكروسوفت" قدّمت برامج تصليح الخلل "patch files" لأنظمة تشغيل "ويندوز XP" و"ويندوز 2003"، بينما لم يتأثر مشغلو أنظمة "ويندوز 10" بالهجوم.

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