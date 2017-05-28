أتلانتا، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- أطلق مجلس الدفاع عن المصادر الطبيعية، أو "The Natural Resources Defense Council"، تقريراً حول الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري، وهذا يرتبط بمقدار غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) الذي يصدره كيلوغرام واحد من هذه الأطعمة.

وقد حلّلت الدراسة 197 نوعاً من الطعام، وباستخدام خدمة الأبحاث الاقتصادية التي تقدمها وزارة الزراعة الامريكية، قامت بتحليل ما خلّفته هذه الأطعمة من تلوّث منذ عام 2005 وحتى عام 2014.

ويعد المجلس منظمة غير ربحية تهدف إلى الحفاظ على البيئة، أنشأت عام 1940، شاهدوا في معرض الصور أعلاه عدداً من الأطعمة المألوفة التي تضمنتها الدراسة .

يجدر بالذكر بأن القائمة أعلاه لا تتضمن بعض الأطعمة التي لا يشاع اشتراها من قبل الأفراد وبكميات كبيرة او تلك التي تستخدم كإضافات لمنتجات أخرى وبتراكيز قليلة، مثل شحم الخنزير والشحم البقري (11.92 كيلوغرام من CO2 في كل كيلوغرام)، ومنتجات الحليب الجاف (10.4 كيلوغرام من CO2 في الكيلوغرام الواحد)

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ويأتي التلوث من هذه الأطعمة إما بالإنبعاثات الكربونية الصادرة عن وسائل نقل هذه الأطعمة من مكان لآخر، أو بالطريقة التي تنتج بها هذه المأكولات لتصل إلى الأسواق.

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وفي المرتبة الأولى تأتي لحوم الأبقار (26.5 كيلوغرام من CO2 في كل كيلوغرام)، إذ أشارت منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن الزراعة الحيوانية تساهم في توليد 14.5 في المائة من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة عالمياً، ومن هذه الانبعاثات فإن نسبة 65 في المائة تأتي من اللحم البقري وتربية الماشية المدرّة للألبان.

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إليكم ملخّص معرض الصور أعلاه، للأطعمة التي احتلت المراتب العشر الأولى بضررها على المناخ:

اللحم البقري

تتربع لحوم الأبقار على عرش الأثر التدميري للأطعمة على المناخ، إذ اشارت دراسة "The Natural Resources Defense Council" إلى أنه يوفر 26.5 كيلوغرام من CO2 في كل كيلوغرام

لحم الخرفان

ويأتي لحم الخروف بالمرتبة الثانية (22.9 كيلوغرام من CO2 في الكيلوغرام الواحد)

الزبدة

(12 كيلوغرام من CO2 في الكيلوغرام الواحد)

المأكولات البحرية

(11.7 كيلوغرام من CO2 في الكيلوغرام الواحد)

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الأجبان

(9.8 كيلوغرام من CO2 في الكيلوغرام الواحد)

الهليون

هو النوع الوحيد من الخضار الذي بلغ القائمة بنسبة 8.9 كيلوغرام من CO2 في الكيلوغرام الواحد، وذلك بسبب الحاجة لنقله جواً من أمريكا اللاتينية، ما يعني انبعاثات كربونية أكثر من تلك الخضار المنقولة براً.

لحم الخنزير

(كيلوغرام من CO2 في الكيلوغرام الواحد)

لحم العجل

السبب في إصدار لحم العجل لانبعاثات أقل من لحم البقر، هو ذبح الحيوانات وهي أصغر عمراً، أما الكيلو الواحد من لحوم العجول فتولّد 7.8 كيلوغرام من CO2

الدجاج

إن تقليل الولايات المتحدة من تناول الدجاج قلّل من كمية الانبعاثات التي يمكن للفرد الواحد الحد منها، لكن الدجاج لا يزال محتلاً لمركز بين العشر الأوائل للأطعمة الضارة بالبيئة، مع نسبة انبعاثات تبلغ أكثر من 5 كيلوغرامات من CO2 للكيلوغرام الواحد.

لحم ديك الحبش

يملك لحم ديك الحبش كمية انبعاثات قريبة لتلك الصادرة عن كيلوغرام واحد من الدجاج بحوالي خمسة كيلوغرامات من غاز CO2.