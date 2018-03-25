دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تخيلت يوماً أنه من الممكن قسم باخرة عملاقة، بذات الطريقة التي قد تقسم بها شطيرة بالنصف؟

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يبدو أن شركة الرحلات البحرية "سيلفر سي،" تخيلت ذلك قبلنا جميعاً، بل ونفذته أيضاً على أحد أفخم سفنها البحرية "سيلفر سبيريت!"

وتعمل الشركة حالياً على إعادة ترميم وتوسيع باخرتها في حوض فينتشانتييري للسفن، في باليرمو الإيطالية، من خلال إضافة قسم أو "ملحق" مبني مسبقاً، يبلغ طوله 15 متراً، إلى وسط السفينة، لمدّها من طولها الأصلي، 195.8 أمتار، إلى 210.7 أمتار.

ويعد هذا المشروع نادر جداً في مجال الهندسة البحرية، إذ تُعتبر العملية الأولى من نوعها التي تقام على سفينة سياحية فاخرة، وفقاً لـ"سيلفر سي."

ويستغرق العمل على مشروع كهذا أكثر من 500 من عامل وحرفي، ومن المتوقع أن يستغرق حوالي 450 ألف ساعة عمل، من أجل إعادة السفينة التي تزن أكثر 36 ألف طن، إلى وضعها الطبيعي القابل للإبحار.

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كما يتطلب التجديد كميات كبيرة من مواد البناء، من بينها حوالي 846 طناً من الفولاذ، و110 ألف متر من الكابلات، و 8,000 متراً من الأنابيب، كل هذا بتكلفة عالية حتماً، تصل إلى 100 مليون دولار.

ومن المقرر أن تزداد مساحة واستيعاب السفينة بحوالي 12 بالمائة، إذ تهدف "سيلفر سي" – التي تتخذ من موناكو مقراً لها – إلى "خلق مساحة أكبر في المناطق العامة وتعزيز مرافق سيلفر سبيريت".

وستسمح المساحة الإضافية باحتواء ثمانية مطاعم جديدة، بالإضافة إلى زيادة مساحة الاستجمام في الهواء الطلق، وتوسيع بركة السباحة، وإضافة 34 جناحاً جديداً، فضلاً عن إضافة سبا جديد، وصالة رياضية بأوزان حرّة.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال الترميم والبناء في مايو/أيار القادم، لتُبحر السفينة مجدداً في رحلاتها المعتادة بين روما وبرشلونة، في 6 مايو/أيار 2018، بأسعار تبدأ من 5,600 دولار للشخص الواحد.

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