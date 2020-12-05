نشر السبت ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من فطائر هشة إلى الهليون المغلي، أثار هذا الطاهي الإنجليزي ضجة عبر منصة "تيك توك" بفضل مقاطع فيديو قام خلالها بتحضير وجبات طعام "غورميه" باستخدام أجهزة تتوفر في غرف الفنادق فقط.

وخضع جاجو راندلز للحجر الصحي لمدة أسبوعين في فندق "Gec Granville Suites" في فانكوفر بعد وصوله إلى كندا لتولي وظيفة جديدة في منتجع للتزلج في كولومبيا البريطانية، وفقاً لما ذكره "Cornwall Live".

وباستخدام كل شيء من آلة تحضير القهوة، إلى المكواة، حضر راندلز أطباق مثل البيض المسلوق مع صلصة "هولنديز"، وسمك السلمون مع الشعيرية، والملفوف الصيني، في سلسلة "Isolation Kitchen" الخاصة به.

أثار طاهي الضجة عبر منصة "تيك توك" بفضل مقاطع الفيديو التي نشرها.

وحصد أول مقطع فيديو لراندلز، والذي نشره في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، على 3.7 مليون إعجاب على موقع التواصل الاجتماعي بالفعل، كما أنه جذب انتباه الشيف جوردون رامزي الذي يُعرف بكونه شخص يصعب إرضاؤه.

وفي حساب "تيك توك" الخاص به، قال رامزي: "يبدو هذا كوجبة لائقة"، مضيفاً أنها "من أفضل الأطعمة التي رأيتهما في أي فندق".

ومع أن وجبات راندلز تبدو جذابة، إلا أنه لم يكن الجميع معجباً بجهوده.

واستخدم راندلز ورق الخبز، والرقائق المعدنية لحماية الأجهزة التي اتسعان بها، وللحفاظ على النظافة أثناء الطهي في مقاطع الفيديو الخاصة به، و لكنه حصل على الكثير من التعليقات التي انتقدته.

وذكرت مستخدمة تُدعى كريستي على سبيل المثال أن وظيفتها تتطلب المكوث في الفنادق كثيراً، ثم قالت: "أنت سبب عدم استخدامنا للغلايات أو المكاوي".

ولا يُعد راندلز الوحيد الذي قام بتجربة ابتكارات الطهي في غرف الفنادق هذا العام، إذ قام الاسكتلندي جيمي ستيوارت بتسلية جمهوره المخلص عبر "تيك توك" لعدة أشهر.

وقال ستيوارت لـCNN عبر الهاتف إن وظيفته في مجال السكك الحديدية تعني أنه مكث في غرف الفنادق منذ حوالي 18 عاماً، ولذلك، "أثناء الإغلاق، بدأت في عمل مقاطع فيديو الطهي هذه".

وكان هناك جدل الشهر الماضي عندما نشر مستخدم "تيك توك"، ماركوس مونرو، مقطع فيديو محذوف الآن يزعم أنها تُظهره وهو يطهو شريحة لحم في مرحاض طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست"، بحسب ما ذكرته مدونة "Simple Flying".

ويبدو أن الفيديو كان مجرد خدعة، ولكن، بغض النظر عن مدى سوء وجبات الطعام على متن الطائرات، نحن نوصي الالتزام بالوجبات المُقدمة فيها.