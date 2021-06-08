شاهد الشيف التركي بوراك يحفر حفرة عميقة في صحراء دبي.. ما السبب؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يشتهر الشيف التركي بوراك أوزدمير بمقاطع الفيديو الاستعراضية والمثيرة للدهشة، والتي جعلت منه أحد أشهر الطهاة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أحدث مقطع فيديو شاركه الشيف التركي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، يظهر بوراك وهو يحفر حفرة عميقة تبلغ نحو 5 أمتار في وسط صحراء دبي.

وبعد لحظات من الفيديو، يتبين أن الشيف بوراك يبني فرناً تقليدياً تحت الأرض لإعداد طبق من الكباب.

ورغم العمل الشاق والساعات الطويلة التي استغرقها في عملية بناء الفرن التقليدي، إلا أن الابتسامة العريضة المعهودة للشيف بوراك، التي أصبحت بمثابة علامته المميزة، لم تفارق محياه.

وبعد انتهائه من بناء الفرن من الطوب الطيني، يظهر الشيف بوراك وهو يشعل النار في الفرن تحت الأرض، ثم يقوم بوضع قطع من الدجاج المعلقة في سلاسل من الحديد داخله، بعد أن قام بإضافة التوابل عليها، مع طبق كبير الحجم من الأرز.

وتفاعل رواد موقع التوصل الإجتماعي مع مقطع الفيديو على نطاق واسع، حيث تجاوز عدد مشاهداته 5 ملايين مشاهدة.

وبين التعليقات، كتب أحد الأشخاص مازحاً: "أول شي عبالي يدور بترول"، بينما علقت أخرى قائلة :"بوراك ترا الحياة سهلة ليش تصعبها".

ويُذكر أن العديد من المشاهير قاموا بزيارة مطعم بوراك في دبي "Czn Burak Dubai"، مثل الفنان المصري محمد رمضان، ونجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، والممثل ويل سميث، وغيرهم.

ويشتهر الشيف التركي بطريقته المميزة في الاستعراض أثناء إعداد الطعام، إذ يستعين بطرق غريبة وفريدة من نوعها لتحضير أصناف الطعام المختلفة، مثل تحضير سيخ طويل للغاية من الكفتة في سيارة ليموزين، أو استخدام السلم للصعود وهو يسحب قطعة من الجبنة الذائبة.