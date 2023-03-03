7 آلاف جزيرة جديدة لم تكن اليابان تدرِ بوجودها.. اكتشفتها أخيرًا!

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعدما أعادات اليابان إحصاء عدد جزرها، اكتشفت أنها تضم ما يزيد عن 7 آلاف جزيرة جديدة.. فماذا في التفاصيل؟

أوضح رسم الخرائط الرقمية، التابع لهيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية، أنّ هناك 14,125 جزيرة في الأراضي اليابانية، أي أكثر من ضعف الرقم البالغ 6,852، الذي استُخدم رسميًا في تقرير عام 1987، من قبل خفر السواحل الياباني.



ومع ذلك، شددت هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية، هذا الأسبوع، على أن الرقم الجديد يعكس تقدمًا في تكنولوجيا المسح وتفاصيل الخرائط المستخدمة في الإحصاء، إذ لم يغير المساحة الإجمالية للأرض في التابعة لليابان. وقالت إنه رغم عدم وجود اتفاق دولي حول كيفية حساب الجزر، فقد استخدمت نفس معيار الحجم، إسوة بالمسح السابق الذي أُجري قبل 35 عامًا.

استلزم ذلك إحصاء جميع مناطق اليابسة التي تكونت على نحو طبيعي بمحيط لا يقل عن 100 متر (330 قدمًا). لا يشمل الرقم الجديد أي أرض مستصلحة اصطناعياً.

وكانت الجزر المحيطة باليابان متواجدة في قلب العديد من النزاعات الإقليمية.

وتطالب اليابان بجزر "كوريل" الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا، أي "الأراضي الشمالية" بحسب التسمية طوكيو، وهو نزاع يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما استولت عليها القوات السوفيتية من اليابان.

وتقول اليابان أيضًا إنها طالبت تاريخيًا بجزر "سينكاكو" غير المأهولة في بحر الصين الشرقي، التي تديرها حاليًا. ولكن، طعنت الصين في هذا الادعاء مرارًا وتكرارًا.

وفي الوقت عينه، لا تزال اليابان وكوريا الجنوبية في حالة نزاع مستمر منذ أكثر من 70 عامًا، حول سيادة جزر "دكدو" كما تسميها سيول أو "تاكيشيما" بحسب تسمية طوكيو، في بحر اليابان، الذي تطلق عليه كوريا تسمية "البحر الشرقي".