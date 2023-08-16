"مسار الحب" الإيطالي الشهير يفتتح مجددًّا.. بعد أكثر من 10 سنوات

إلى أي مدى يمكن أن أُرجع مقعدي للخلف؟ خبيرة سفر تشرح "آداب الطيران" وكيفية الجلوس على متن الطائرة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في موجز أخبار السفر لهذا الأسبوع، أُعيد افتتاح جزء من مسار Via dell’Amore للمشي لمسافات طويلة في إيطاليا، وهروب دب يتسبب بفوضى في أحد المطارات بدبي..

يستمر الدمار الناجم عن الحرائق في جزيرة ماوي في هاواي، مع تدمير معظم مدينة لاهاينا السياحية.

تاليًا المزيد من الأخبار التي تركت أثرًا في عالم السفر خلال هذه الفترة.

طريق للمشي لمسافات طويلة يستعد للعودة بالكامل في عام 2024

يتم وصف شارع Via dell’Amore الإيطالي، أي "مسار الحب"، بأنه "أكثر نزهة رومانسية بالعالم".

لطالما كان أشهر مسار للمشي لمسافات طويلة بين تلك التي تلتف حول القرى الخمس في منطقة "تشينكوي تيرّي"، التي أدرجتها اليونسكو على قائمة مواقع التراث العالمي.

ويُذكر أنه تم إغلاقه بعد انهيار أرضي وقع عام 2012.

لكن، عقب عملية تجديد طويلة، أُعيد افتتاح القسم الأول للمعاينة الصيفية حتى 30 سبتمبر/ أيلول. وسيُعاد فتح المسار كاملًا في يوليو/ تموز من العام 2024.

وستستطيع زيارته خلال الجولات المصحوبة بمرشدين، بغية مكافحة السياحة المفرطة في واحدة من أكثر البلدان زيارة بالعالم.

ويتم تذكير السيّاخ باحترام الثقافة والتراث المحلي، خشية أن يتحول "مسار الحب" إلى "مسار العار".

هرب دب يؤخر الرحلة

يمكن أن يحدث الكثير أثناء نقل الطائرة من النقطة (أ) إلى النقطة (ب).

ففي دبي، تأخرت رحلة طيران بعد هروب دب من قفصه.

وفي الولايات المتحدة، سافرت امرأة من دنفر إلى شيكاغو لاستعادة طقم اللَّكْرُوس المفقود من ابنتها، عندما وجده جهاز تعقب الأمتعة الخاص بها قبل شركة الطيران نفسها.

ومع ذلك، هناك بعض التطورات الجديدة والمثيرة في عالم الطيران.

فستصل محطة خاصة فاخرة إلى أكثر المطارات ازدحامًا في العالم في سبتمبر/ أيلول، وهي الثانية التي يتم افتتاحها من قبل المُشغّل PS، بعد افتتاح تجربة مماثلة في لوس أنجلوس في عام 2017.

وفي خريف هذا العام أيضًا، ستبدأ شركة الطيران الجديدة Beond بتسيير جميع رحلات المقصورة الممتازة إلى جزر المالديف، مع مقاعد مسطحة تتشابه مع سيارات فيراري.

أنماط حياة الأثرياء والمشاهير

وسيكون دار ضيافة الممثلة ورائدة الأعمال، غوينيث بالترو، في كاليفورنيا، متاحًا للحجز على Airbnb في 15 أغسطس/ آب، وذلك لإقامة ليلة واحدة في 9 سبتمبر/ أيلول.

وستتواجد بالترو بنفسها للترحيب بالضيوف في دار ضيافة تابع لمنزلها يتألف من غرفة نوم واحدة، وحمام واحد.

وستتم دعوة الزائرَين المحظوظين للاستمتاع بمنتجع صحي ليوم كامل، والمشاركة في جلسة التأمل التجاوزي.

وفي ويلز، قد يصبح منزل الملك تشارلز سابقًا متاحًا للإيجار قريبًا.

ويقع السكن الملكي المُكوّن من ثلاث غرف نوم في أراضي قصر مدمر، وقد أضاف تشارلز لمسته الخاصة على المكان من خلال زرع الياسمين وزهر العسل.

ركوب قطار أيقوني من أربعينيات القرن العشرين

تم استقبال الضيوف في قطار الركاب 20th Century Limited، والمعروف باسم "أشهر قطار في العالم"، في فترة الأربعينيات.

واليوم، وبعد أن تم تجديده، يستطيع عُشّاق القطار ركوب هذه الأيقونة الأمريكية مجددًا.