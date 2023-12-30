توقيف 3 أمريكيين مُحمّلين بأسلحة محشوة بالذخيرة في موسم الأعياد

نشر السبت ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2023

مسلحًا بفأس.. كاميرا تكشف تصرفًا غريبًا لطيّار داخل موقف للسيارات بمطار أمريكي

حاول "التذاكي" فكشفه جهاز الفحص.. شاهد ما وجده أمن مطار لدى مسافر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يقوم العديد من الأشخاص بالسفر إلى منازلهم في موسم الأعياد وهم محمّلين بالهدايا والملابس الجديدة. ولكن، حاول ثلاثة مسافرين إحضار شيء غريب ومختلف من نوعه، وهو أسلحة محشوّة بالذخيرة.

وتم القبض على الأشخاص الثلاثة في حوادث منفصلة من قبل ضبّاط إدارة أمن النقل (TSA).

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول، تم إيقاف رجل من فلوريدا في مطار هاريسبورغ الدولي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بعد أن وجد موظفو إدارة أمن النقل مسدسًا من عيار 380 في أمتعته.

وكان محشوًّا بما لا يقل عن 7 رصاصات.

وقالت إدارة أمن النقل، في بيان: "ادّعى المسافر أنه نسي مسدسه المحشوّ معه".

ثم في عشية عيد الميلاد، تم إيقاف امرأة من ولاية ماريلاند الأمريكية، في مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن العاصمة، بعد أن لاحظ موظفو إدارة أمن النقل وجود مسدس مُحمّل بـ6 رصاصات في حقيبتها.

وقالت إدارة أمن النقل في بيان إنه تم اكتشاف السلاح بواسطة جهاز الأشعة السينية، مضيفة أن "شرطة هيئة مطارات العاصمة واشنطن قد صادرت السلاح".

وتواجه المرأة حاليًا عقوبة تصل إلى 15 ألف دولار.

ثم في يوم عيد الميلاد نفسه، تم القبض على راكب يحمل مسدسًا من عيار 380، ومحشوًّا بـ6 رصاصات، في حقيبته في مطار بيتسبرغ الدولي.

وكان سلاحه هو السلاح رقم 44 الذي تمت مصادرته في المطار عام 2023.

وقالت إدارة أمن النقل، في بيان، إن الحوادث الثلاثة هي جزء من اتجاه أوسع لعدد متزايد من الأشخاص الذين يحاولون حيازة الأسلحة على متن الطائرات.

ويبدو أن عدد الأسلحة غير المشروعة، التي تم العثور عليها في عام 2023، ستتجاوز الرقم القياسي المُسجّل في العام الماضي، والذي بلغ 6,542 قطعة في جميع أنحاء البلاد.

وفي هذا العام، تم اعتراض أكثر من 5 آلاف سلاح في الأشهر الـ9 الأولى من العام وحده.

وقد حاول المسافرون جلب جميع أنواع الأغراض غير المشروعة إلى الطائرات هذا العام، بما في ذلك قطة حية في مطار نورفولك الدولي بأمريكا.

وبعد اكتشاف عدد كبير من الحيوانات بواسطة إدارة أمن النقل، كان لا بدّ من تذكير أصحاب الحيوانات الأليفة بعدم إخضاع أصدقائهم ذوي الفراء لجهاز الأشعة السينية، في شهر سبتمبر/ أيلول.