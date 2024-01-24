ألق نظرة على الصور الفائزة بمسابقة مصور السفر لعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شملت الصور الفائزة في مسابقة مصور السفر لعام 2023 مشاهد رائعة للضباب المتصاعد من تلال توسكانا الإيطالية، وسمكة صغيرة تحدق في المحيط من داخل عنق قارورة زجاجية، وأنثى آكلة نمل حرشفي سعيدة في أحضان الراعي الخاص بها.

وتسلط الصور، التي التُقِطت في جميع أنحاء العالم، الضوء على جانبي الجمال والمأساة عندما يتفاعل البشر مع العالم الطبيعي.

أَدهشت المصورة السلوفينية، أندريا رافناك، الحكام بفضل صورها للمشاهد الطبيعية الأوروبية. Credit: AndreJa Ravnak/www.tpoty.com

وتوَّجت لجنة التحكيم المصورة السلوفينية أندريا رافناك كالفائزة الإجمالية بفضل تصويرها للمناظر الطبيعية الأوروبية الحالمة، وذلك بعد النظر إلى أكثر من 20 ألف صورة شارك بها مصورون من أكثر من 150 دولة.

رُغم إطلاق "ماريمبا" مرارًا وتكرارًا إلى البرية بعد إنقاذها، إلا أنّها تعود دائمًا إلى راعيها، ماتيو، وفقًا للمصور سام تورلي. Credit: Sam Turley/www.tpoty.com

واعترفت رافناك، وهي مهندسة معمارية، بـ"المهمة المعقدة" التي واجهها الحكام، وشكرتهم على تقديرهم لعملها في بيان، وأكّدت: "رأيت العديد من الصور الممتازة والمبدعة في المرحلة النهائية من مسابقة مصور السفر لهذا العام، وإنّه لشرف عظيم أن أجد أن عملي مُعترف به".

فازت هذه الصورة المُلتَقَطة في سيبيريا في فئة "الناس والثقافات". Credit: Athanasios Maloukos/www.tpoty.com

وأضافت رافناك: "هنيئًا لكل الفائزين، ومعًا، نحن نقوم بتوثيق هذا العالم الرائع بحماس، وربما هذه (المسابقة) هي مساهمة بسيطة، وتذكير للحفاظ على عجائبه للأجيال القادمة".

مجموعة من الفيلة أثناء البحث عن الطعام في مكب نفايات بسريلانكا. Credit: Lalith Ekanayake/www.tpoty.com

وتضمنت قائمة الفائزين الآخرين المصور أثناسيوس مالوكوس في فئة "الناس والثقافات" عن صوره لكهنة الشامان وهم يؤدون طقوسًا للتواصل مع الأرواح في سيبيريا، ومارتن بروين في فئة "الطبيعة والحياة البرية والحفاظ عليها" فضلاً عن سلسلة صوره لهجرة أسماك الشفنين الطائر (Mobula ray) في المكسيك.

التقطت كادين شيبرد تشوي البالغة من العمر 14 عامًا هذه الصورة. Credit: Caden Shepard Choi/www.tpoty.com

كما فاز أرماند سارلانجو في فئة "المناظر الطبيعية والبيئة" لصوره للمناظر الطبيعية في أيسلندا.

وفي الوقت ذاته، فازت كادين شيبرد تشوي البالغة من العمر 14 عامًا بجائزة أفضل مصورة سفر شابة لهذا العام عن سلسلة صورها بالأبيض والأسود التي تُظهِر شعب "نافاهو" في ولاية أريزونا الأمريكية أثناء رعي الأغنام وإنتاج الصوف.

مشهد ساحر لبطة وصياد أسماك في بحيرة ببنسلفانيا. Credit: Lilly Zhang/www.tpoty.com

وفازت نظيرتها الأمريكية ليلي تشانغ ضمن الفئة المخصصة للمتسابقين من عمر 15 إلى 18 عامًا بفضل صورها الساحرة لبحيرة في بنسلفانيا، والحياة البرية أثناء الصباح الباكر.

سمكة صغيرة تشاهد المحيط من قارورة زجاجية في الفلبين. Credit: Martin Broen/www.tpoty.com

ويمكنك إلقاء نظرة على جميع الصور الفائزة عبر الإنترنت، أو في معرض يقام في المركز الوطني للمعارض (NEC) في برمنجهام بالمملكة المتحدة خلال الفترة بين 16 و19 مارس/آذار، وفي معرض "Xposure" في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.