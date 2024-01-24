ألق نظرة على الصور الفائزة بمسابقة مصور السفر لعام 2023

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شملت الصور الفائزة في مسابقة مصور السفر لعام 2023 مشاهد رائعة للضباب المتصاعد من تلال توسكانا الإيطالية، وسمكة صغيرة تحدق في المحيط من داخل عنق قارورة زجاجية، وأنثى آكلة نمل حرشفي سعيدة في أحضان الراعي الخاص بها.

وتسلط الصور، التي التُقِطت في جميع أنحاء العالم، الضوء على جانبي الجمال والمأساة عندما يتفاعل البشر مع العالم الطبيعي.

ما بين الجمال والمأساة.. ألق نظرة على الصور الفائزة بمسابقة مصور السفر لعام 2023
أَدهشت المصورة السلوفينية، أندريا رافناك، الحكام بفضل صورها للمشاهد الطبيعية الأوروبية. Credit: AndreJa Ravnak/www.tpoty.com

وتوَّجت لجنة التحكيم المصورة السلوفينية أندريا رافناك كالفائزة الإجمالية بفضل تصويرها للمناظر الطبيعية الأوروبية الحالمة، وذلك بعد النظر إلى أكثر من 20 ألف صورة شارك بها مصورون من أكثر من 150 دولة.

ما بين الجمال والمأساة.. ألق نظرة على الصور الفائزة بمسابقة مصور السفر لعام 2023
رُغم إطلاق "ماريمبا" مرارًا وتكرارًا إلى البرية بعد إنقاذها، إلا أنّها تعود دائمًا إلى راعيها، ماتيو، وفقًا للمصور سام تورلي. Credit: Sam Turley/www.tpoty.com

واعترفت رافناك، وهي مهندسة معمارية، بـ"المهمة المعقدة" التي واجهها الحكام، وشكرتهم على تقديرهم لعملها في بيان، وأكّدت: "رأيت العديد من الصور الممتازة والمبدعة في المرحلة النهائية من مسابقة مصور السفر لهذا العام، وإنّه لشرف عظيم أن أجد أن عملي مُعترف به".

ما بين الجمال والمأساة.. ألق نظرة على الصور الفائزة بمسابقة مصور السفر لعام 2023
فازت هذه الصورة المُلتَقَطة في سيبيريا في فئة "الناس والثقافات". Credit: Athanasios Maloukos/www.tpoty.com

وأضافت رافناك: "هنيئًا لكل الفائزين، ومعًا، نحن نقوم بتوثيق هذا العالم الرائع بحماس، وربما هذه (المسابقة) هي مساهمة بسيطة، وتذكير للحفاظ على عجائبه للأجيال القادمة".

ما بين الجمال والمأساة.. ألق نظرة على الصور الفائزة بمسابقة مصور السفر لعام 2023
مجموعة من الفيلة أثناء البحث عن الطعام في مكب نفايات بسريلانكا. Credit: Lalith Ekanayake/www.tpoty.com

وتضمنت قائمة الفائزين الآخرين المصور أثناسيوس مالوكوس في فئة "الناس والثقافات" عن صوره لكهنة الشامان وهم يؤدون طقوسًا للتواصل مع الأرواح في سيبيريا، ومارتن بروين في فئة "الطبيعة والحياة البرية والحفاظ عليها" فضلاً عن سلسلة صوره لهجرة أسماك الشفنين الطائر (Mobula ray) في المكسيك.

ما بين الجمال والمأساة.. ألق نظرة على الصور الفائزة بمسابقة مصور السفر لعام 2023
التقطت كادين شيبرد تشوي البالغة من العمر 14 عامًا هذه الصورة. Credit: Caden Shepard Choi/www.tpoty.com
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كما فاز أرماند سارلانجو في فئة "المناظر الطبيعية والبيئة" لصوره للمناظر الطبيعية في أيسلندا.

وفي الوقت ذاته، فازت كادين شيبرد تشوي البالغة من العمر 14 عامًا بجائزة أفضل مصورة سفر شابة لهذا العام عن سلسلة صورها بالأبيض والأسود التي تُظهِر شعب "نافاهو" في ولاية أريزونا الأمريكية أثناء رعي الأغنام وإنتاج الصوف.

ما بين الجمال والمأساة.. ألق نظرة على الصور الفائزة بمسابقة مصور السفر لعام 2023
مشهد ساحر لبطة وصياد أسماك في بحيرة ببنسلفانيا. Credit: Lilly Zhang/www.tpoty.com

وفازت نظيرتها الأمريكية ليلي تشانغ ضمن الفئة المخصصة للمتسابقين من عمر 15 إلى 18 عامًا بفضل صورها الساحرة لبحيرة في بنسلفانيا، والحياة البرية أثناء الصباح الباكر.

ما بين الجمال والمأساة.. ألق نظرة على الصور الفائزة بمسابقة مصور السفر لعام 2023
سمكة صغيرة تشاهد المحيط من قارورة زجاجية في الفلبين. Credit: Martin Broen/www.tpoty.com

ويمكنك إلقاء نظرة على جميع الصور الفائزة عبر الإنترنت، أو في معرض يقام في المركز الوطني للمعارض (NEC) في برمنجهام بالمملكة المتحدة خلال الفترة بين 16 و19 مارس/آذار، وفي معرض "Xposure" في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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