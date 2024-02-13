زرافتان تقاطعان بطولة للغولف في كينيا بمشهدٍ ظريف

جميلة ومذهلة.. تعرف إلى هذا النوع من الحمير الوحشية المهددة بالانقراض في كينيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قامت زرافتان بنزهة ممتعة إلى الممر الـ18 خلال الجولة النهائية لبطولة كينيا السحرية المفتوحة للسيدات (The Magical Kenya Ladies Open) في ملعب "باوباب" للغولف بمنتجع "فيبينغو ريدج" في كينيا. ويقع الملعب داخل محمية للحياة البرية، حيث تتجول بِحُرية مجموعة من الحيوانات الإفريقية، من القرود، إلى الحمير الوحشية، والظباء.

وتُعتبر العديد من الحيوانات البرية فيها عبارة عن حيوانات تم إنقاذها، بما في ذلك الزرافات التي تجولت وسط الملعب الأحد.

وأُطلق على إحدى الزرافتين اسم "فالنتاين" بعد إنقاذها من الجفاف عندما كانت يتيمة في شمال كينيا خلال عيد الحب في عام 2021، وفقًا لموقع "فيبينغو ريدج".

وبعد عودة ثنائي الزرافات إلى الأشجار، ركزت الأعين على اللاعبة البالغة من العمر 19 عامًا﻿، شانون تان، وهي تندفع لتأمين فوزها بالكأس (المصمّم على شكل زرافة) في أول جولة أوروبية للسيدات (LET)، تشارك بها كمحترفة.

وصنعت المراهقة التاريخ بعد أن أصبحت أول سنغافورية تفوز في الجولة الأوروبية للسيدات.

وقالت تان، التي احتلّت المرتبة الـ 434 على مستوى العالم قبل البطولة، للصحفيين في حفل افتتاح الموسم الأحد: "لقد كان قرارًا صعبًا في البداية (التحول إلى محترفة)، ولكني سعيدة لأنني اتّخذته الآن".

ويحتضن منتجع "فيبينغو ريدج" الذي يمتد على مساحة 2،500 فدان، ويتمتع بالملعب الوحيد المعتمد من قِبَل رابطة لاعبي الغولف المحترفين (PGA) في إفريقيا، أكاديمية PGA التي بُنيت بهدف تطوير بطل مستقبلي من كينيا.

ويأمل الموظفون أيضًا بإعادة إدخال الحيوانات المقيمة، بعد تنفيذ برنامج للتكاثر، إلى البرية، أو محميات ومناطق محمية مختلفة، وفقًا لما ذكره رئيس "فيبينغو ريدج"، أليستر كافينو، لـCNN في عام 2022.