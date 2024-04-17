بينها ليبيا وتركيا..7 من أبرز المعالم الرومانية من حول العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربّما لم تبن روما أكبر إمبراطورية في التاريخ القديم، ولكنها كانت بلا شك الأكثر تأثيرًا.

ويعود السبب بذلك للشغف الروماني بالعمارة الفاحشة الضخمة التي كانت تسير جنيا إلى جنب مع حفظ السجلات التفصيلية، ومهارات الإمبراطورية الرومانية في مجال العلاقات العامة.

ولم يساهم ذلك في بقاء عدد كبير من المواقع التاريخية حتى يومنا هذا فحسب، بل ساهم الأمر في معرفتنا الكثير عنها أيضًا.

إليكم 6 من أبرز المعالم الرومانية حول العالم:

الكولوسيوم في روما، إيطاليا

كان بالإمكان غمر هذا المدرج الموجود في العاصمة الإيطالية روما بالمياه لإعادة تمثيل المعارك البحرية. Credit: Guido Cozzi/Atlantide Phototravel/Corbis Documentary RF/Getty Images

عندما يتعلق الأمر بالمباني الرومانية المبهرة، فإن المدرج الخاص بروما يُعتبر الأكثر شهرة على الإطلاق.

وبسعة جلوس قصوى تصل إلى 80 ألف شخص، يُعد هذا الهيكل أكبر مدرج قديم بُني على الإطلاق.

واستُخدِم المدرج المكون من 4 طوابق لألعاب المصارعة التي استمرت لعدة أيام كل مرة.

قناة "بونت دو جارد" المائية، فرنسا

يتجاوز عمر هذا الجسر في فرنسا ألفي سنة. Credit: frederic prochasson/iStockphoto/Getty Images

ليست قناة "بونت دو جارد" المائية جميلة بشكلٍ مذهل فحسب، بل تُعتبر بمثابة مثال رائع أيضًا على دقة الهندسة والرياضيات الرومانية.

وبينما كانت أجزاء كبيرة في العالم الغربي لا تزال تعتمد على الآبار لتوفير المياه قبل قرن مضى، تمتع الرومان بمياه جارية للشرب، والاستحمام، بالإضافةً للنوافير منذ ألفي عام.

وتُظهر القناة التي تتكونّ من ثلاثة طوابق، والتي تقع على ارتفاع 50 مترًا فوق نهر "جاردون" مدى البراعة في ضمان هذا الإمداد أيضًا.

وليست التفاصيل الهندسية المقوسة جميلة فحسب، بل هي مصنوعة أيضًا من حجارة مقطوعة بدقة لدرجة أنّ الطين لم يُستخدم لتثبيتها معًا.

مدينة لبتس ماغنا، ساحل ليبيا

يعني موقع هذه المدينة في ليبيا الحديثة أنّها لا تشهد الكثير من الزوار حتّى الآن. Credit: Mahmud Turkia/AFP/Getty Images

هذا الموقع الليبي موطن لميناء روماني محفوظ بشكلٍ لا يصدق.

وكانت لبتس ماغنا ذات يوم مدينة مزدهرة بفضل الأنشطة التجارية القادمة من أعماق إفريقيا، وابتلعتها رمال الصحراء تدريجيًا بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية.

وبقي هذا المعلم الضخم سليمًا تقريبًا، بأعمدته، ومسرحه شبه الدائري المطل على البحر، ومدرجه متعدد المستويات، ومنحوتاته، وجدارياته.

ومن الأفضل للأشخاص مشاهدة هذا المعلم عن بُعد في الوقت الحالي مع تحذير العديد من الحكومات حاليًا من السفر إلى ليبيا.

بورتا نيجرا، ألمانيا

يُترجم اسم بورتا نيجرا إلى "البوابة السوداء". Credit: dutchphotography/iStock Unreleased/Getty Images

على مرّ التاريخ الروماني، شكلت ألمانيا الحدود النهائية التي لم يذهب إليها سوى الأباطرة الشجعان.

ولا تزال البقايا الناتجة عن قرون لا حصر لها من الحملات ضد القبائل التوتونية العنيدة نادرة نسبيًا.

ويجعل ذلك بورتا نيجرا (البوابة السوداء) في مدينة ترير الألمانية بمثابة معلم يحمل أهمية خاصة.

ورغم أن التصميم المعياري في جميع أنحاء الامبراطورية تَجسَّد بوجود أربع بوابات على كل جانب من جوانب المدن المربعة، إلا أنّ تصميم القلعة ذات البرج المزدوج في ترير رائع أيضًا من ناحية الحجم والتعقيد.

مدينة فيندولاندا، شمال إنجلترا

لا تزال أعمال التنقيب مستمرة في فيندولاندا بإنجلترا. Credit: makasana/iStock Editorial/Getty Images

هذا الجدار الحجري الممتد لـ 110 كيلومترات تقريبًا شمال إنجلترا بمثابة كنز روماني متعدّد المواقع يجب زيارته.

وفي مدينة فيندولاندا الواقعة مباشرةً جنوب التحصينات الصخرية التي أنهكتها عوامل الطقس، ستجد متحفًا فريدًا من نوعه لا يمكنك تفويته أيضًا.

وتشمل آثار الموقع "ألواح فيندولاندا الخشبية"، وهي عبارة عن مجموعة من الملاحظات المكتوبة على الخشب.

وتشمل النصوص المكتوبة وثائق إدارية عسكرية، ولعنات، ورسائل حب، وحتى دعوة من زوجة ضابط لحضور حفلة.

وتقدم هذه الآثار معًا نظرة فريدة للحياة اليومية في أقصى أطراف الإمبراطورية الرومانية.

مدينة أفروديسياس، تركيا

بقيت هذه المدينة في تركيا غير ملموسة لأكثر من 1،500 عام. Credit: Angel Lara Diaz/iStockphoto/Getty Images

ورُغم تسمية المدينة تيمنًا بآلهة الحب اليونانية، إلا أنّك ستقع في حب البقايا الرومانية عند زيارتك لأفروديسياس، المُدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2017.

وكانت أفروديسياس مهجورة إلى حدٍ كبير بعد وقوع زلزال، ولم يمسها أحد لأكثر من 1،500 عام.

وتشمل البقايا المحفوظة بشكلٍ لا يصدق الأعمدة الشاهقة لمعبد أفروديسياس، ومنطقة ذات مقاعد رخامية خاصة للاجتماعات السياسية.

كما ينتظر الزوار أيضًا معبد إمبراطوري متعدد الطوابق، وقاعة مسرح، وحمامات بين المنحوتات المتناثرة، والأشجار.