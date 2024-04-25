يخت فائق غائص..شركة تطمح لبناء مخبأ الأحلام لأصحاب المليارات

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بمساحة ضيقة.. شاهد كيف تمكن يخت عملاق من المرور تحت جسر دون الاصطدام به

السفينة التي تعبر لا تعود.. يخت عملاق يحاول المرور عبر قناة مائية ضيقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساد اتجاه خلال السنوات الأخيرة نحو إنشاء أصحاب المليارات للأقبية، وهي امتدادات تحت الأرض لمنازل الأثرياء والمشاهير، حيث يمكنهم الاختباء والاستمتاع برفاهية العيش في آن واحد.

والآن، ترغب شركة نمساوية في توسيع هذه الفرصة في عالم اليخوت الفائقة، من خلال بناء غواصات خاصة معدّة خصيصًا يمكنها النزول إلى عمق 250 مترًا تحت سطح المحيط والبقاء مغمورة بالمياه لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

يأتي اسم الشركة نسبة إلى نوع من الحيتان الحدباء يتميز بلونه الأبيض بالكامل. Credit: Migaloo

كشفت شركة "Migaloo" عن خططها الطموحة لما تدعي أنه سيكون "اليخت الفائق الغائص الخاص الوحيد في العالم"، الذي يقدم "بديلاً غير موجود بعد للسفن السطحية الكبيرة الخاصة".

ملعب المليارديرات

يبلغ طول السفينة 165.8 مترًا، أي ما يعادل خطًا مكونًا من 20 حافلة في لندن. Credit: Migaloo



ويبلغ طول هذه الغواصة 165.8 مترًا وعرضها 23 مترًا عند أوسع نقطة لها، ويصل مداها إلى حوالي 15 ألف كيلومتر، بينما تبلغ سرعتها 20 عقدة عند السطح (أو 12 عقدة عندما تكون تحت الماء). ومع ذلك، فإن الأبعاد المطلوبة للغواصة الهجينة التي تحمل اسم M5، وكذلك التصميم الخارجي والداخلي تعود إلى تفضيلات المالكين، وفقا لما ذكرته الشركة.

ومثل أي يخت فائق يمتلكه أصحاب المليارات، فإن التصميم الافتراضي يتضمّن مهبطًا للطائرات، وحوض سباحة، ومنتجعًا صحيًا، وصالة ألعاب رياضية، ومنطقة للحفلات مع منصة مخصصة للدي جيه، بالإضافة إلى الكثير من المساحات للاستراحة أو تناول الطعام.

من المتوقع أن تصل سرعة السفينة إلى 20 عقدة عند السفر على السطح و12 عقدة عند الغوص تحت الماء. Credit: Migaloo

وتشمل الإضافات الاختيارية منطاد الهواء الساخن ومحطة لإطعام أسماك القرش تحت الماء.

وهناك أيضًا إضافات فرعية يمكن تحديدها، بحيث يمكن لنحو 12 ضيفًا الانطلاق على متن غواصات أصغر للاستمتاع بالمزيد من الألعاب المائية.

"قلعة غاطسة خاصة"

يمكن أن تظل السفينة مغمورة بالمياه لمدة تصل إلى أربعة أسابيع في المرة الواحدة. Credit: Migaloo

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي كريستيان جامبولد عبر الموقع الإلكتروني للشركة: "يبحث المالكون عن الخصوصية، والأمان، والحماية لأنفسهم، وضيوفهم، ومقتنياتهم الثمينة".

وستتوفر أنظمة أمنية مخصصة من قبل شريك متعاون من الولايات المحدة، أي شركة SAFE، والتي تَعِد بأنها "تتجاوز الحماية العسكرية" لما تسميه "القلعة الغاطسة الخاصة".

ويبقى السؤال كم يبلغ سعر هذه العجيبة المائية الخاصة؟ وحتى الآن لا يوجد سعر محدد للمشروع، نظرًا لكل خيارات التخصيص المتاحة هذه، ولكن التقديرات المعلن عنها على نطاق واسع لـ Migaloo M5 تبلغ حوالي 2 مليار دولار كبداية.

الفكرة هي أن تكون السفينة قابلة للتخصيص بالكامل، مع خيارات تشمل العناصر الأساسية لليخوت الفائقة مثل حمامات السباحة والمنتجعات الصحية. Credit: Migaloo

وتستخدم M5 تقنيات مجرّبة مستعارة من اليخوت والغواصات الموجودة، مثل البناء مزدوج الهيكل، وهياكل الضغط المتعددة، ما يساعد على جبهات السلامة والجدوى. رغم أن السؤال لا يزال قائمًا حول من يملك ما يكفي لشراء المخبأ الغائص الشبيه بأوكار الأشرار في سلسلة أفلام العميل السري جيمس بوند.

وهذه ليست المحاولة الأولى لإنشاء غواصة فاخرة، إذ كشفت شركة أستون مارتن عن خطط لبناء مفهوم سفينة بقيمة 4 ملايين دولار في عام 2017.

ولطالما تصدرت شركة Migaloo عناوين الأخبار لتعويم رؤاها الاستثنائية. وفي معرض موناكو لليخوت في عام 2015، عرضت الشركة خططًا لجزيرة كوكومو أيلاند، وهي جزيرتها العائمة الخاصة التي يبلغ ارتفاعها 80 مترًا (مع شلال) حيث يمكنك الإبحار فيها.

إذا، هل ستبحر السفينة النموذجية Migaloo M5 بسعادة إلى الواقع أم أنها ستغرق من دون أن تترك أثراً؟ من الصعب تحديد ذلك، ولكن ربما يكون هناك بعض الوقت للبدء في ادخار أموالك.