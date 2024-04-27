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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقوم بلدة يابانية خلابة بوضع حاجز شبكي عملاق يمنع التقاط الصور من موقع شهير للسيلفي بالقرب من جبل فوجي.

وأصبحت بلدة فوجيكاواغوتشيكو، عند سفح مسار يوشيدا المؤدي إلى جبل فوجي، مكتظة بالسياح الأجانب الذين يحاولون الحصول على الصورة المثالية لجبل اليابان الأكثر شهرة.

وعلى وجه التحديد، يقف السياح أمام متجر لوسون، وهو موقع أمامي لسلسلة المتاجر اليابانية الكبيرة، لالتقاط صورة تبرز التناقض بين المتجر المزدحم المُضاء بالنيون والجبل الهادئ خلفه.

وأوضحت مسؤولة محلّية لـCNN، أن البلدة الآن نالت ما يكفيها، وتقوم بوضع حاجز شبكي يحجب الرؤية.

المسؤولة التي لم ترغب بالكشف عن اسمها، ذكرت أنّ هناك مشاكل مستمرة مع القمامة التي يخلّفها السيّاح وعدم التزامهم بقواعد المرور.

ورغم اللافتات وحراس الأمن المتواجدين لتحذيرهم، إلا أنّ الوضع استمرّ على حاله.

وقال المسؤول: "من المؤسف أننا اضطررنا إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات".

ومن المقرر تركيب الشبكة، التي يبلغ ارتفاعها مترين ونصف المتر وعرضها 20 مترًا، مطلع الأسبوع المقبل.

وتقع بلدة فوجيكاواغوتشيكو في محافظة ياماناشي شمال فوجي وتبعد حوالي 100 كيلومتر غرب طوكيو.

وتعد الحشود التي ابتليت بها البلدة الصغيرة جزءًا من مشكلة أكبر تؤثر على اليابان.

وتعاني اليابان من السياحة المفرطة منذ إعادة فتح أبوابها بعد الجائحة في أواخر عام 2022.

وكان شهر مارس/آذار 2024 أكثر شهر سياحي في البلاد على الإطلاق، حيث دخل البلاد أكثر من ثلاثة ملايين سائح أجنبي.

ويتجه الكثيرون منهم مباشرة إلى جبل فوجي، الذي يعد رمزا لليابان وأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، مخلفين القمامة، كما أنّهم يسببون التآكل على طول الطريق.

وكان ماساتاكي إيزومي، المسؤول الحكومي في مقاطعة ياماناشي، قال لـCNN العام الماضي إن "السياحة المفرطة، وجميع العواقب المتأتية منها مثل القمامة، وارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والمتنزهين المتهورين، تعد أكبر مشكلة تواجه جبل فوجي".

حتى أنّ بعض السكان المحلّيين أطلقوا على الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3،776 مترًا ، اسم فوجي سان باللغة اليابانية، اي "جبل القمامة".

وفي محاولة للتخفيف من الاكتظاظ، أعلنت حكومة محافظة ياماناشي العديد من السياسات الجديدة للسيّاح، ضمنًا الحد الأقصى اليومي لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة، وهو 4 آلاف شخص، ورسوم إلزامية قدرها ألفي ين، أي ما يعادل 13 دولارًا، لكل شخص.

كما أن وضع حاجز لمنع المصورين المحتملين لا يشكّل سابقة عالمية، بل مدينة هالستات النمساوية، التي قيل إنها ألهمت فيلم ديزني الضخم "فروزن".

أقامت هالستات، التي تضم حوالي 800 مقيم دائم، ويقصدها نحو 10 آلاف سائح يوميًا في موسم الذروة، سياجًا خشبيًا في مايو/ آيار عام 2023 كرادع ضد ملتقطي صور السيلفي.