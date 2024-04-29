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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التجول في شوارع ميلانو الخلفية المرصوفة بالحصى بحثًا عن مثلجات الجيلاتو في وقتٍ متأخر من الليل جزء لا يتجزأ من الثقافة الإيطالية بالنسبة إلى العديد من سكان المدينة.

وهذه تجربة مميزة لملايين السياح الذين يزورون عاصمة الموضة الإيطالية كل عام.

ولكن من المحتمل أنّ يضع قانون جديد حدًا لهذا التقليد القديم.

وأعلن نائب عمدة المدينة لشؤون الأمن، ماركو جرانيلي، مؤخرًا عن خطط لحظر بيع الأطعمة والمشروبات الجاهزة بعد منتصف الليل للحفاظ على "الهدوء" في 12 من أكثر مناطق المدينة ازدحامًا.

وذكر جرانيلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هدفنا هو السعي لتحقيق التوازن بين التواصل الاجتماعي، والترفيه، والسلامة، والصحة للسكان"، مضيفًا: "نحن نؤمن بمدينة حية يتمتع الصغار والكبار فيها بمساحات يمكنهم مشاركتها معًا".

ويعني ذلك أنّ الحظر، الذي يقول المسؤولون إنّه ضروري لحل مشكلة الضجيج المفرط في المناطق السكنية، سيمنع أيضًا المؤسسات من تقديم الطعام والشراب في المناطق الخارجية بين الساعة 12:30 صباحًا والسادسة صباحًا خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 1:30 صباحًا والسادسة صباحًا خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ورأى المنتقدون أنّ الحظر يتعارض مع الثقافة الإيطالية، وهم يطالبون بتعديل القانون. وفي حال الموافقة عليه، سيتم تطبيقه في وقتٍ مبكر من الشهر المقبل، وسيستمر حتى نوفمبر/تشرين الثاني، أي بعد انتهاء الموسم السياحي لهذا العام.

من المعروف أنّ محلات الجيلاتو في ميلانو هي من بين الأفضل في العالم.

ووفقًا للمدير العام لفندق "ماندارين أورينتال" في المدينة، لوكا فيناردي، يناقش الإيطاليون دائمًا وبحماس أي متجر هو الأفضل في المدينة، وأكّد قائلاً: "لدى كل شخص نكهات معينة يفضلها بشكلٍ أكبر".

وتشمل المناطق التي يُتَوقَّع خضوعها للقواعد الجديدة حي بريرا للفنون، ومنطقة غاريبالدي الشهيرة بمنافذ التسوق الراقية.

غرامة بسبب شراء البيتزا

رأى البعض أنّ هذه القواعد مبالغ فيها، وقال الأمين العام لفرع ميلانو لاتحاد تجار التجزئة الإيطاليين، "Confcommercio"، ماركو باربيري، لـCNN إنّ الحظر يتعارض "مع المنطق السليم".

وشرح باربيري: "إذا خرجت عائلة إيطالية لتناول البيتزا وأرادت الذهاب في نزهة لتناول الجيلاتو، فسيتم تغريمها بموجب هذا القانون".

يعتقد باربييري أنّ منتصف الليل هو وقت مبكر جدًا لتوقف المبيعات، لافتًا إلى أنّ غالبية الشباب في ميلانو لا يفكرون حتى في الخروج لتناول العشاء إلا بعد الساعة العاشرة مساء، خاصةً في ظل حرارة فصل الصيف.

وأوضح باربيري أنّه من المرجح تمرير الاقتراح الجديد، آملًا بأن يتم التعديل عليه، إذ قال: "نأمل أن يزيلوا الجيلاتو، والماء، والبيتزا من القائمة".

وتغيير القانون غير مضمون، ومع ذلك، طرحت السلطات المحلية خططًا مماثلة في عام 2013، ولكن كان لا بد من التراجع عنها بعد ردود الفعل السلبية، وتشكيل حركة احتجاجية أُطلق عليها اسم "Occupy Gelato".

وليس من الواضح ما إذا سيظهر المستوى ذاته من المعارضة هذه المرة.

وأمام السكان مهلة حتى الأسبوع المقبل لتقديم آراءهم حول الاقتراح الجديد قبل أن يتم تحديد مصير الجيلاتو الذي يُقدَّم في وقتٍ متأخر من الليل.