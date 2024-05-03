المناطق السياحية في أذربيجان.. بين الطبيعة والوجهات العلاجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر أذربيجان من الوجهات السياحية الأجمل التي تجمع بين حضارتي أوروبا وغرب آسيا. وتتميز بطبيعتها الخلابة التي تجعلها مقصداً لعشاق الحضارات، والتاريخ، وتسلق الجبال، والمشي.

إليكم، 10 مواقع من الأكثر تميزًا في أذربيجان بحسب ما ذكره مجلس السياحة في أذربيجان www.tourismboard.az على موقعه الإلكتروني الرسمي.

استحم في نفط نفتالان

تبعد نافتالان ساعة واحدة عن كنجة، وهي مدينة مليئة بالمنتجعات، يتم استخراج نوع نادر من النفط فيها، استُخدم منذ قرون لعلاج جميع أنواع الأمراض. وبحسب الأسطورة، يُحكى أنه تم اكتشاف الخصائص العلاجية للنفط لأول مرة من قبل أحد تجار طريق الحرير الذي ترك أحد جماله المريضة ليموت بجوار بركة من نفط نافتالان، ثم عاد لاحقًا ليجده قد تعافى تمامًا.

وتُعتبر المدينة اليوم واحدة من الوجهات الرائدة بمجال السياحة الصحية في أذربيجان، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالعلاج والاستحمام يوميًا بالنفط لمدة أسبوع على الأقل في أحد المراكز الصحية العديدة بالمدينة.

استرخِ في كهوف دوزداغ الملحية

دوزداغ، أو "جبل الملح"، يعمل منذ العام 1979 كمركز رائد للعلاج الطبيعي للتخفيف من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، والتهاب الشعب الهوائية المزمن، والتهابات الأنف التحسسية، وذلك على عمق 110 أمتار، حيث يقضي المرضى الليل في غرف مريحة تقع على طول أنفاق التعدين السابقة، ويتنفسون الملح العلاجي لتحسين وظائف الرئة.

استكشف الينابيع الحارة الطبيعية في غابالا

يتواجد في منطقة القوقاز أكثر من 30 مكاناً تترسب منه المياه المعدنية الحرارية ذات مستويات عالية من الكبريت والمواد العضوية، وتقع ثلاثة منها في مدينة غابالا عند سفح جبال القوقاز. تحظى ينابيع Yengija وGamarvan بشعبية كبيرة، وهي اليوم أساس العلاجات بالاستحمام في المنتجعات الصحية في غابالا.

اكتشف تراث الحرير في شيكي

تُعتبر مدينة شيكي من أبرز مدن أذربيجان التي تطورت فيها صناعة الحرير، حيث تم تناقل فن صناعة الحجاب من جيل إلى جيل. وتندرج شيكي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. لذلك، لا تفوت زيارة مصنع شيكي للحرير لمراقبة عملية إنتاج الحرير، والتعرّف إلى أسرار هذه الحرفة.

قم بزيارة مسجد جمعة في مدينة شماخي

يُعتبر من أعظم معالم المدينة وأحد أكبر أماكن العبادة وأكثرها فخامة في أذربيجان. في حين أعيد بناء الهيكل الحالي في عام 2013، تم بناء النسخة الأولى منه في عام 743 م، مما يجعله ثاني أقدم مسجد في القوقاز، والأقدم في أذربيجان.

لا تفوت زيارة المتحف الوطني التاريخي

يتضمن المتحف حوالي 300,000 قطعة معروضة تعكس تاريخ أذربيجان من العصور القديمة حتى يومنا هذا.

اكتشف البراكين الطينية في باكو

البراكين الطينية في باكو Credit: Maureen O'Hare/CNN

تجمع باكو عدداً كبيراً من البراكين الطينية، ويُعتقد أن البلاد تتضمن حوالي 400 بركان طيني، ولكنها لا تنمو أبدًا إلى حجم البركان الطبيعي، حيث يصل قطرها إلى حوالي 10 كيلومترات وارتفاعها لما يقرب من 700 متر. وتقع البراكين الأكثر شعبية في باكو بداشجيل بالقرب من محمية جوبوستان.

تسلق جبال كاندي كاين

جبال كاندي كاين Credit: only_fabrizio/iStockphoto/Getty Images

تتميز هذه الجبال بألوان الأحمر، والبرتقالي، والزهري. ويعود تعدّد الألوان إلى المياه الجوفية التي تداخلت مع أكسدة الحديد داخل الصخور. من المفضل زيارة هذه الجبال في فصلي الخريف أو الربيع.

شلال قرية "قريز" الكريستالي

يقع الشلال على بعد 2.8 كيلومتر من قرية قريز، وخلال فصل الشتاء، يتدفق شلال قرية قريز عبر الصخور، مما يخلق مشهدًا ساحرًا حيث يتجمد متأثراً بشدة برودة الطقس.

تسلق أعلى جبل في أذربيجان

يمكنك تسلق جبل بازاردوزو، أعلى قمة في أذربيجان والتي يصل ارتفاعها إلى علو 4,466 مترا والتي عادة ما يتسلقها المحترفون خلال يومين. يمكن للسياح اختبار هذه التجربة برفقة مرشدين سياحيين مختصين للاستمتاع بسحر الطبيعة الخلابة.