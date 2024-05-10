بـ4 دقائق.. استمتع بجولة سريعة ومثيرة على سفوح جبال القوقاز بأذربيجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المؤكد أنك شاهدت أو حتى جرّبت ركوب الأفعوانيات في المنتزهات الترفيهية. ولكن، تُقدم أذربيجان تجربة فريدة من نوعها لمُحبّي الإثارة والأدرينالين وسط أحضان الطبيعة.

تخيّل أنك تستطيع الاستمتاع بسرعة مثيرة على سفوح جبال القوقاز (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

واستغل الثنائي الهندي، بوسكو وشارون بيريرا، فرصة تواجدهما في البلاد لتجربة قطار "شاهداغ"، وهو يقع خارج منتجع "شاهداغ" الجبلي مباشرة.

وقال الثنائي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: " كانت تجربة رائعة وممتعة وسريعة حقًا.. وتعتبر مناسبة للكبار والصغار معًا".

وتتألف التجربة من 9 منحنيات حادة، حيث يبلغ طول المسار 2,590 مترًا، أي 920 مترًا صعودًا و1,670 مترًا هبوطًا.

ورغم أن سرعة القطار تصل إلى 42 كيلومترًا في الساعة، إلّا أنه يُعتبر آمنًا إلى حدّ كبير.

ويستطيع جميع الأشخاص خوض هذه التجربة بالسرعة التي تُناسبهم. كما توجد أحزمة أمان، وزلّاجات مُجهّزة بالفرامل.

وبالتالي، سيشعر مُحبّو المغامرة بالسيطرة الكاملة خلال رحلتهم عبر الوديان الجبلية.

هل تُفكر بتجربته؟

ينصح الثنائي الهندي بتجنب ركوب القطار في ساعات الذروة بسبب قائمة الانتظار الطويلة.

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، قرر كلًا من بوسكو وشارون زيارة أذربيجان لبضعة أيام فقط.

وتزخر البلاد بالعديد من المناطق الساحرة. وتُعتبر وجهة مثالية لمُحبّي الطبيعة، والتسوق، واختبار الحياة الليلية. وينصح الثنائي الهندي بتجربة المطبخ الأذربيجاني، وتحديدًا تناول طبق "شاه بيلاف".

وإذا كنت تُحبّ الثلوج، فمن الأفضل زيارة البلاد بين منتصف ديسمبر/ كانون الأول وفبراير/ شباط.

ويمكن زيارة أذربيجان خارج موسم الذروة، أي من أكتوبر/ تشرين الأول حتى فبراير/ شباط، إذا كانت ميزانية السفر محدودة.