مصور يوثق مشهدَا محزنا لطائر بجع يحمل صغاره على ظهره بعد وفاة شريكته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن عائلة صغيرة من طيور البجع وجدت طريقها إلى الشهرة مؤخرًا، بعدما التقط مصور الطبيعة الأمريكي، ماثيو رايفمان، بعدسة كاميرته طائر بجع يحمل صغاره على ظهره، خلال أبريل/نيسان من عام 2020 على ضفاف نهر "تشارلز" بالقرب من مدينة بوسطن الأمريكية.
ولعدة أسابيع، كان الأشخاص يراقبون بحماس زوجًا من طيور البجع أثناء بنائهما عشًا على طول النهر.
وقال رايفمان في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية إن "عائلة طيور البجع الصغيرة شكّلت مصدرًا للإثارة والبدايات الجديدة"، خصوصًا بعد فترة شتوية قاتمة أثّرت فيها جائحة كورونا على الروح المعنوية للأفراد بشكلٍ سلبي.
وحرص المصور على متابعة قصة الثنائي من طيور البجع لأسابيع، ولكنه صُدِم عندما عَلِم بوفاة البجعة الأم بعد وقتٍ قصير من فقس البيض، وخروج صغارها لبدء مرحلة جديدة من الحياة.
ولم يمنعه ذلك من التوجه إلى النهر لتوثيق ما تبقى من هذه العائلة.
ووجد المصور عائلة طيور البجع وهي تتوجه نحو جسر فوق الماء، إذ قال: "أسرعت إلى الجسر على متن دراجتي، وتركت معداتي، وأمسكت بالكاميرا، وانحنيت على حافة الجسر. كنت أعلم أنّها (الصور) ستشكل منظورًا فريدًا لأنني سأكون فوق طيور البجع مباشرة أثناء سباحتها في المياه".
وكان المصور محقًا، إذ أظهرت الصور حمل طائر البجع الأب لصغاره على ظهره.
وأكّد رايفمان: "كانت الصور مذهلة، وبمثابة رمز لمسؤولية الأب في حماية أسرته، بعد وفاة الأم".
وأفاد المصور: "قصة عائلة طيور البجع هذه تجسد ألم الخسارة، ولكنها أيضًا ترمز إلى إرادة الحياة، وعاطفة الأب".