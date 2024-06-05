مصور يوثق مشهدَا محزنا لطائر بجع يحمل صغاره على ظهره بعد وفاة شريكته

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن عائلة صغيرة من طيور البجع وجدت طريقها إلى الشهرة مؤخرًا، بعدما التقط مصور الطبيعة الأمريكي، ماثيو رايفمان، بعدسة كاميرته طائر بجع يحمل صغاره على ظهره، خلال أبريل/نيسان من عام 2020 على ضفاف نهر "تشارلز" بالقرب من مدينة بوسطن الأمريكية.

مصور يوثق مشاهد محزنة لذكر بجعة مع صغاره بعد وفاة شريكته
وثق المصور، ماثيو رايفمان، هذا المشهد على صفاف نهر "تشارلز" بمدينة بوسطن الأمريكية. Credit: Matthew Raifman

ولعدة أسابيع، كان الأشخاص يراقبون بحماس زوجًا من طيور البجع أثناء بنائهما عشًا على طول النهر.

مصور يوثق مشاهد محزنة لذكر بجعة مع صغاره بعد وفاة شريكته
تُظهر الصورة عائلة من طيور البجع. Credit: Matthew Raifman

وقال رايفمان في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية إن "عائلة طيور البجع الصغيرة شكّلت مصدرًا للإثارة والبدايات الجديدة"، خصوصًا بعد فترة شتوية قاتمة أثّرت فيها جائحة كورونا على الروح المعنوية للأفراد بشكلٍ سلبي.

مصور يوثق مشاهد محزنة لذكر بجعة مع صغاره بعد وفاة شريكته
أثّرت الصورة المليئة بمشاعر الأبوة على العديد من الأشخاصCredit: Matthew Raifman

وحرص المصور على متابعة قصة الثنائي من طيور البجع لأسابيع، ولكنه صُدِم عندما عَلِم بوفاة البجعة الأم بعد وقتٍ قصير من فقس البيض، وخروج صغارها لبدء مرحلة جديدة من الحياة.

مصور يوثق مشاهد محزنة لذكر بجعة مع صغاره بعد وفاة شريكته
صورة لطائر البوم الموشح باللونين الأبيض والبنيCredit: Matthew Raifman

ولم يمنعه ذلك من التوجه إلى النهر لتوثيق ما تبقى من هذه العائلة.

ووجد المصور عائلة طيور البجع وهي تتوجه نحو جسر فوق الماء، إذ قال: "أسرعت إلى الجسر على متن دراجتي، وتركت معداتي، وأمسكت بالكاميرا، وانحنيت على حافة الجسر. كنت أعلم أنّها (الصور) ستشكل منظورًا فريدًا لأنني سأكون فوق طيور البجع مباشرة أثناء سباحتها في المياه".

مصور يوثق مشاهد محزنة لذكر بجعة مع صغاره بعد وفاة شريكته
يركز مصور الطبيعة بشكلٍ أساسي على توثيق الطيور في بيئتها الطبيعية. Credit: Matthew Raifman

وكان المصور محقًا، إذ أظهرت الصور حمل طائر البجع الأب لصغاره على ظهره.

وأكّد رايفمان: "كانت الصور مذهلة، وبمثابة رمز لمسؤولية الأب في حماية أسرته، بعد وفاة الأم".

مصور يوثق مشاهد محزنة لذكر بجعة مع صغاره بعد وفاة شريكته
يُعد تصوير الحياة البرية من أصعب أنواع التصوير التي جرّبها المصور، وفقًا لما ذكره. Credit: Matthew Raifman
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وأفاد المصور: "قصة عائلة طيور البجع هذه تجسد ألم الخسارة، ولكنها أيضًا ترمز إلى إرادة الحياة، وعاطفة الأب".

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