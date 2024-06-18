الكشف عن أغلى مدن العالم للوافدين في عام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ليس من السهل أن تحزّم أمتعتك وتترك حياتك التي اعتدت عليها، للانتقال إلى مدينة مختلفة تمامًا للعمل.

هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، ولا شك بأن تكلفة المعيشة تتبوأ رأس القائمة. ولكن ما هي المدينة الدولية الأكثر تكلفة في العالم للوافدين؟

احتفظت سنغافورة بالمركز الثاني في تصنيف أغلى المدن في العالم بالنسبة للموظفين الدوليين لعام 2014 Credit: bennymarty/iStock Editorial/Getty Images

وحصلت هونغ كونغ مرة أخرى على لقب المدينة الأكثر تكلفة للعمال الأجانب في استطلاع شركة "ميرسر" لتكلفة المعيشة لعام 2024، والذي صدر يوم الاثنين.

وتصدرت المدينة الآسيوية القائمة السنوية أيضًا في عامي 2022 و2023، وتلتها بفارق ضئيل سنغافورة في المركز الثاني.

تعد برن واحدة من أربع مدن سويسرية ضمن المراكز العشرة الأولى على القائمة Credit: coldsnowstorm/iStock Unreleased/Getty Images

واحتلت 4 مدن سويسرية مراكز ضمن القائمة، حيث جاءت زيورخ، وجنيف، وبازل، وبرن في المركز الثالث، والرابع، والخامس، والسادس على التوالي.

ارتفاع تكاليف الإسكان

احتلت مدينة لوس أنجلوس المركز العاشر ضمن قائمة أغلى مدن في العالم للوافدين في استطلاع شركة "ميرسر" لتكلفة المعيشة لعام 2024. Credit: Andrew Kennelly/Moment RF/Getty Images

وقد شمل التقرير 226 مدينة بناء على التكلفة المقارنة لأكثر من 200 عنصر في كل موقع، بما في ذلك النقل، والطعام، والملابس، والسلع المنزلية، والترفيه.

وكانت نيويورك أغلى مدينة أمريكية، حيث احتلت المركز السابع، بينما قفزت العاصمة البريطانية لندن، التي كانت في المركز الـ17 العام الماضي، إلى المركز الثامن.

واحتلت ناساو في جزر البهاما المركز التاسع، بينما حلت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في المركز العاشر.

تعد عاصمة جزر البهاما تاسع أغلى مدينة للعمال الأجانب وفقًا للقائمة السنوية. Credit: WorachatSodsri/iStockphoto/Getty Images

بحسب التقرير، فإن أسواق الإسكان باهظة الثمن، وارتفاع تكاليف النقل والسلع والخدمات، تُعد من بين الأسباب التي تجعل تكلفة المعيشة في المدن ذات التصنيف العالي مرتفعة بشكل خاص.

جاء في الدراسة أن "تكلفة السكن تُعد عاملا رئيسيا في تصنيف تكلفة المعيشة في المدينة"، لافتة إلى أن الموظفين الذين ينفقون جزءًا كبيرا من دخلهم على الإيجار أو الرهن العقاري سيكون لديهم "دخل أقل يمكن إنفاقه لتغطية النفقات الأخرى".

بين عامي 2023 و2024، كان هناك الكثير من التقلّبات في هذه التكلفة حول العالم، مع تباين أسعار إيجارات المساكن بشكل كبير بين المدن، وفقا للدراسة.

وأثرّت "تقلبات التضخّم وأسعار الصرف" بشكل مباشر على "أجور ومدخرات" العمال الدوليين.

وفي المرتبة الـ92، صُنّفت تورونتو على أنها أغلى مدينة في كندا بالنسبة للموظفين الدوليين، تلتها فانكوفر في المرتبة الـ101.

التأثيرات المالية

قفزت عاصمة المملكة المتحدة من المركز الـ 17 إلى المركز الثامن في القائمة. Credit: Alexander Spatari/Moment RF/Getty Images

رغم أن المراكز الأولى ضمن القائمة لم تتغيّر كثيرًا عن تصنيفات العام السابق، إلا أنه كانت هناك بعض القفزات الكبيرة في المراكز الأدنى.

ومن بين هذه المدن مكسيكو سيتي ومونتيري في المكسيك، حيث تقدّمت الأولى 46 مركزًا لتحتل المركز الـ33، بينما صعدت الأخيرة 40 مركزًا إلى المركز الـ115.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة ستكون "محورًا مهمًا" لعام 2024، مع ظهور سبع مدن أمريكية ضمن المراكز الـ20 الأولى.

ويقول فينس كوردوفا، الشريك والقائد الاستشاري للتنقل لدى شركة "ميرسر" إنه "مع استمرار الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها في استقطاب المواهب على مستوى العالم، قد تؤدي الضغوط التضخمية إلى تردّد بعض الأجانب الوافدين بقبول منصب في بعض المدن عالية التكلفة".

حلت مدينة نيويورك في المركز الثامن ضمن قائمة أغلى المدن التي ينتقل إليها الوافدون الأجانب في استطلاع "ميرسر" لتكلفة المعيشة لعام 2024. Credit: Eloi_Omella/E+/Getty Images

وأضاف كوردوفا: "لذلك، نعتقد أن أصحاب العمل يجب أن يتمتعو بالانفتاح بشأن مشاركة معلومات تكلفة المعيشة وصافي الأجور مع الموظفين المحتملين، حتى يتمكنوا من فهم الآثار المالية للانتقال إلى الولايات المتحدة بشكل أفضل، واتخاذ القرار بالكامل بشأن المضي قدمًا أم لا".

أما عن المدن التي احتلت المرتبة الأدنى من حيث تكاليف المعيشة فكانت إسلام أباد في باكستان، ولاغوس وأبوجا في نيجيريا. ومع ذلك، قيل إن ذلك يعود جزئيًا إلى "انخفاض قيمة العملة".

وكانت أسعار دزينة من البيض، ولتر من زيت الزيتون، وكوب من قهوة إسبريسو في مقهى شعبي، من بين 200 منتج أُخذ في الاعتبار عند تحديد تصنيفات تكلفة المعيشة في كل مدينة.

وبحسب الدراسة، كان سعر زيت الزيتون الأكثر ارتفاعا بشكل بارز في المتوسط.

من جانبها، قالت إيفون ترابر، وهي قائدة التنقل العالمية لدى شركة "ميرسر"، في بيان إنه "كان لتحديات تكلفة المعيشة تأثير كبير على المنظمات متعددة الجنسيات وموظفيها".

وأضافت: "من المهم بالنسبة للمؤسسات أن تظل مطّلعة على اتجاهات تكلفة المعيشة ومعدلات التضخّم، وأن تسعى لطلب آراء الموظفين بشأن هذه القضايا لإدارة تأثيراتها بشكل فعال".

وفيما يلي ترتيب تكلفة المعيشة للمدن في عام 2024: