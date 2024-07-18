سائل غامض أخضر اللون ينتشر على أرضية مطار بأمريكا.. ما هو ومن أين جاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية 90 حلزونًا إفريقيًا عملاقًا في مطار ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية أواخر الشهر الماضي.

وأوضح المسؤولون في هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في بيان أن "رائحة غريبة" تنبعث من حقيبة أحد المسافرين نبّهت اختصاصي الزراعة.

وجرى إيقاف المسافر الذي كان قادما من غانا في غرب إفريقيا، لإجراء تحقيق ثانوي بعد أن صرّح بحمله موادا غذائية طازجة.

وقبل فتح الحقيبة، صرّح الراكب بوجود مواد محظورة أخرى، بما في ذلك جلد البقر، والفلفل الطازج، لكنه لم يفصح عن الحلازين العملاقة.

بعد ذلك تمت مصادرة الحلازين الإفريقية، التي يتراوح طولها بين 7 و15 سنتيمترا، وفقًا لموظفي الجمارك الذين اعتقدوا أن الحلازين كانت مخصصة للأكل.

من جانبه، قال القائم بأعمال مدير الميناء، جون نوفاك، إن بطنيات القدم اللزجة يمكنها أن تنمو حتى 20 سنتيمترا، وتعتبر من الأنواع الغازية التي "يمكن أن تؤثر سلبًا على اقتصادنا".

وتتغذى الحلازين على ما لا يقل عن 500 نوع مختلف من النباتات، ويمكنها تناول الجص والطلاء الخارجي للمنازل كمصدر للكالسيوم.

ويمكن أن تشكل الحلازين مخاطر صحية خطيرة على البشر، إذ من المعروف أنها تحمل طفيلي دودة رئة الفئران، المسبب لالتهاب السّحايا، حسبما ذكرته وزارة الزراعة الأمريكية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مصادرة الحلازين الإفريقية العملاقة في مطار ديترويت. وفي عام 2023، عُثر على حلازين حية في حقيبة مسافر وصل أيضًا من غانا.