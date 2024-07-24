مصور يوثق بالصور قوس قزح "يعانق" جبال السعودية

بريطاني يدهش روّاد مواقع التواصل بإتقانه اللغة العربية.. ماذا قال عن أهل السعودية؟

كأنه مُحاط بـ"مليون سمكة".. غواص يصادف مشهدًا غريبًا في مياه السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مشهد ساحر، التقت فيه عناصر طبيعية مبهرة، نجح المصور الفوتوغرافي، وليد الطلحي، في رصد قوس قزح يبدو وكأنه يُعانق جبال السعودية.

Credit: Waleed Al Talhi

بعد هبوب عاصفة رعدية قوية، تفاجأ العديد من الأشخاص بتشكلّ هذا المنظر الساحر فوق جبل "دكا"، وهو أعلى جبال الطائف، حيث يبلغ ارتفاعه 2,800 متر عن مستوى سطح البحر.

لذلك، قرّر المصور السعودي تخليد هذه اللحظة بعدسة كاميرته، إذ قال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "قمت برصد ودمج 21 صورة بتقنية البانوراما بواسطة الدرون".

Credit: Waleed Al Talhi

جبل "دكا"

يطلّ على مركز الشفا السياحي بمنطقة الطائف. ويُستخدم الجبل لمعرفة مواعيد الصلاة، والصيام، والإفطار في شهر رمضان، وفقًا لموقع "Visit Saudi".

Credit: Waleed Al Talhi

ويتّسم "دكا" بكثافة وتنوع الغطاء النباتي، حيث تكسوه أشجار العرعر.

وتصل درجة الحرارة في قمة الجبل إلى ما دون الصفر في فصل الشتاء، ما يجعله من الوجهات السياحية المميزة في البلاد.

وحازت أعمال الطلحي، وهو يمارس التصوير الفوتوغرافي منذ عام 2015، على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قال: "يُعتبر هذا المشهد من أجمل المناظر التي رأيتها في جبال الشفا".

Credit: Waleed Al Talhi

وتُعدّ مرتفعات الشفا سببًا رئيسيًا في توافد السياح إلى المناطق الجبلية الخصبة بالبلاد، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ويحظى الشفا بشهرة بسبب تضاريسه المتفاوتة بين الجبال والمرتفعات التي تمتاز بالأفلاج الطبيعية والعيون المتدفقة من سفوحها. كما يُقدم تجربة سياحية فريدة من نوعها لما تُمثّله درجات الحرارة المنخفضة من عنصر فعّال وجاذب للزوار على مدار العام.