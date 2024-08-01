فيديو ترويجي جديد لـ"آبل" يثير ردود فعل عنيفة في تايلاند

فيل في تايلاند يجذب مئات الآلاف من المشاهدات عبر بث مباشر.. لماذا؟

أصبح عائمًا.. شاهد ما حدث لقطار ركاب في تايلاند عندما ارتفع منسوب المياه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قوبل فيديو ترويجي جديد لشركة التكنولوجيا العملاقة "آبل" بانتقادات شديدة في تايلاند، ووصفه العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأنّه يقدّم نظرة غير واقعية وقديمة، عن البلاد.

والفيديو الذي تبلغ مدته 10 دقائق، وحصد 5.4 مليون مشاهدة منذ نشرته قناة "آبل" على موقع "يوتيوب" في 18 يوليو/تموز، يشكّل الدفعة الخامسة من سلسلة "Apple at Work – The Underdogs" الخاصة بشركة التكنولوجيا.

وتتعقّب الحبكة أربع شخصيات، عُرّف عنهم بالمستضعفين، يحاولون التغلب على أزمات مكان العمل بواسطة استخدامهم أجهزة وبرامج "آبل".

لقطة من مقطع الفيديو الترويجي الذي أثار ردود فعل سلبية في تايلاند. Credit: Apple UK/Youtube

ومنذ إطلاق السلسلة لأول مرة في عام 2019، تركت الشخصيات وظائفها في الشركة، وأسسوا شركتهم الخاصة.

وتتمحور الحلقة الأخيرة حول رحلة عملهم إلى تايلاند، حيث تنقلوا بواسطة القطارات ومركبات الـ"توك توك" أثناء تسابقهم مع الزمن للعثور على مصنع قادر على إنتاج مليون صندوق مصمّم خصيصًا لتلبية متطلبات عميلهم، وهو ملياردير يصعب إرضاءه.

وتدفقت الشكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي منذ نشر الفيديو، فقال السكان إنّه فشل بإظهار الجانب المعاصر من بلادهم.

وزعم كثيرون أنّه تم تحرير اللقطات كي يعطوها طابعًا قديمًا، وأنّ الكاميرا ركزت على الهياكل المعمارية المتهالكة فحسب.

وفي مقطع فيديو تمت مشاهدته على تطبيق "تيك توك" 11 مليون مرة، قال ديفيد ويليام، صانع المحتوى الأمريكي المقيم في تايلاند، باللغة التايلاندية: "عندما شاهدته، كنت أفكر أنّ هذه تايلاند قبل 50 عامًا. بدت (المشاهد) مثل تايلاند قبل 70 عامًا. ولم تكن هناك مقاطع تظهر حداثة منزلي".

وفي مقابلة مع CNN، أفاد ويليام أنّه لم يرً قط "سيارة أجرة تبدو بهذا السوء من قبل" خلال السنوات العشر التي قضاها في البلاد تقريبًا، مضيفًا أنّ مطار "سوفارنابومي"، البوابة الرئيسية إلى تايلاند، عبارة عن مطار حديث تمامًا مثل مطار "جون إف كينيدي" الدولي في نيويورك.

مشهد لأفق بانكوك في مايو/أيار من عام 2024. Credit: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images

وتوافق رأي نيباوان لابونروانغ، إحدى مستخدمي موقع "فيسبوك"، مع ويليام، إذ أشارت إلى أنّ الفيديو يجعل تايلاند تبدو "فظيعة".

وتساءلت المستخدمة في منشور حصد 1،900 إعجاب: "ما الذي يحاول هذا المقطع عرضه؟".

وتُصنِّف قاعدة بيانات مجلس المباني الشاهقة والموائل الحضرية، وهي منظمة غير ربحية تراقب التنمية الحضرية، بانكوك في المرتبة 13 في العالم عندما يأتي الأمر لعدد ناطحات السحاب.

وتضم العاصمة التايلاندية أيضًا بعضًا من أكبر مراكز التسوق الفاخرة في آسيا، وهي مليئة بالفنادق ذات التصنيف: خمس نجوم.

بعض المعجبين

لكن الفيديو حاز أيضًا على إعجاب بعض الجمهور المحلي، ضمنًا الحكومة.

وشارك استوديو "Indochina Productions"، الذي يأخذ من تايلاند قرًا له، في إنتاج شركة "آبل" هذا، وفق ما ورد على موقعه الإلكتروني، وأشادت السلطات التايلاندية به باعتباره انتصارًا لبلادها بوضعها على الخريطة العالمية.

وأفاد تشاي واشارونكي، المتحدث باسم رئيس الوزراء سريثا ثافيسين، في بيان عقب نشر فيديو "آبل": "لطالما دعم رئيس الوزراء تطوير إمكانات البلاد من خلال تنفيذ سياسات لتعزيز القوة الناعمة التايلاندية كمغناطيس لجذب الأشخاص من جميع أنحاء العالم لزيارة تايلاند، والعمل، والعيش فيها، ما يجعل تايلاندا وجهة رئيسية للناس على مستوى العالم".

وأشار آخرون إلى أن الفيديو لا يختلف كثيرًا عن الواقع.

وكتب مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي التايلاندي، ساكشاويت أتاسيليخا، عبر "فيسبوك": "لقد شاهدته ولا بأس به"، وشرح أنّه هناك "الكثير من الفنادق القديمة في بانكوك".

لكنه استدرك بالقول "إننا نمتلك مواقع جيدة أيضًا".

ولم تعلق "آبل" على الانتقادات بشكلٍ رسمي.