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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقع جزر ماركيساس الجميلة والنائية في جنوب المحيط الهادئ.. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أصبحت أدرجت على لائحة مواقع التراث العالمي لليونسكو.

تُعرف هذه المجموعة من جزر بولينزيا الفرنسية، والتي أُدرجت حديثًا في قائمة التراث العالمي لليونسكو، باسم "Te Henua Enata" في اللغة الماركيسية الأصلية. Credit: Sylvain Lefevre/Getty Images

أضافت اتفاقية اليونسكو الأخيرة 24 موقعًا جديدًا على قائمتها الشهيرة هذا العام، ضمنًا المواقع المرتبطة بإرث نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا، ومجمّع كهوف صخرية في الغابات المطيرة بماليزيا.

تتكون جزر ماركيساس من 12 جزيرة. وتقع على بعد حوالي 1,500 كيلومتر من جزر تاهيتي. Credit: Sylvain Lefevre/Getty Images

لكنّ عددًا قليلًا من الأشخاص سنحت لهم فرصة زيارة " Te Henua Enata"، أي "أرض الرجال".

وتتألّف هذه المنطقة البولينيزية الفرنسية من 12 جزيرة، نصفها مأهول بالسكان، يقطنها حوالي 9 آلاف شخص.

وتُعدّ جزيرة نوكو هيفا، التي استكشفتها CNN عام 2021، الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

وإذا رغبت بالبحث عنها على الخريطة، فستجدها على بعد حوالي 4 آلاف كيلومتر جنوب شرق هاواي و4,700 كيلومتر شرق فيجي.

يستطيع الزوار الحصول على فكرة عن شكل الحياة في الأرخبيل قبل وصول الأوروبيين. Credit: Sylvain Lefevre/Getty Images

وبسبب موقعها النائي، استقبلت بولينيزيا الفرنسية التي تضم جزر بورا بورا وتاهيتي، حوالي 220 ألف سائح أجنبي في العام 2022. كما وصل عدد أقل من هؤلاء السيّاح إلى جزر ماركيساس.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء لبولينيزيا الفرنسية (ISFP)، زار 10,995 سائحًا جزر ماركيساس في العام 2023. وهذا أقلّ من 2% من إجمالي عدد المسافرين إلى جزر تاهيتي.

وتُعدّ الولايات المتحدة ثاني أكبر مجموعة من المسافرين إلى الجزر، تليها الصين، وكندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.

يصل معظم السيّاح عبر مطار "فا" الدولي إلى تاهيتي، ثم يستقلّون القوارب إلى جزيرة نوكو هيفا وجزر ماركيسيان الأخرى.

ويُعدّ القارب "أرانوي 5" عبارة عن سفينة مزدوجة الغرض، نقل الأشخاص والشحن، في رحلات بحرية تستغرق مدة 12 يوماً من بابيتي، عاصمة بولينيزيا الفرنسية.

كما تتم إدارة صناعة السياحة في ماركيساس من تاهيتي.

يبلغ عدد سكان هذه الجزيرة الصغيرة حوالي 700 شخص فقط. Credit: Sylvain Lefevre/Getty Images

وأفاد الرئيس التنفيذي للسياحة في تاهيتي، جان مارك موسيلين، في بيان، إنه "يُشكّل هذا الإدراج فرصة فريدة من نوعها لعرض التراث الثقافي والبيئي الاستثنائي لأرخبيل ماركيساس على المستوى الدولي"، مضيفًا أن تصنيف اليونسكو "سيعزز من مكانة جزر تاهيتي كوجهة سياحية شاملة ومستدامة".

يصل ارتفاع أطول شلال في جزر ماركيساس إلى 350 مترًا. Credit: Sylvain Lefevre/Getty Images

وإلى جانب جغرافيتها المذهلة، اعترفت اليونسكو بتراث جزر ماركيساس الفريد من نوعه.

ويساهم الموقع النائي وعدم وجود تدخل بشري في المياه المحيطة بالجزر بأن تكون"من بين آخر المناطق البرّية البحرية في العالم".