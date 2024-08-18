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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصبح فيديو موسيقي للمغنية الأمريكية، كيتي بيري، لأغنية بعنوان"Lifetimes"، قيد التحقيق بعد مزاعم عن تصويره في منطقة محمية دون إذن في إسبانيا.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الإقليمية، نُشِر الثلاثاء، تجري السلطات في جزر البليار تحقيقًا مع شركة الإنتاج التي عملت على الفيديو الذي تم تصويره في حديقة "Ses Salines" الطبيعية "دون طلب تصريح".

وفي الفيديو، الذي عُرِض لأول مرة في 8 أغسطس/آب، يمكن رؤية بيري وهي تغني وترقص على الكثبان الرملية المحمية.

صورة مأخوذة من الفيديو الموسيقي للمغنية كيتي بيري. Credit: Katy Perry/Youtube

ورُغم أن الحكومة الإقليمية قالت إنّها تدرس الفيديو الموسيقي، إلا أنها أوضحت أنها لا تحقق في "جريمة ضد البيئة"، لأن التصوير مسموح في المنطقة بشرط وجود إذن.

وتواصلت CNN بممثلي بيري للتعليق.

وهذا الجدل هو أحدث واقعة في فترة مضطربة بالنسبة لبيري، التي تعرضت أغنيتها الأخيرة "Woman's World" لانتقادات بسبب إدامة الصور النمطية التي عفا عليها الزمن.

كما تعرضت المغنية لانتقادات بسبب عملها مع المنتج المثير للجدل "Dr. Luke" في الأغنية.

وفي يونيو/حزيران من عام 2023، اتفقت المغنية كيشا و"Dr. Luke"، واسمه القانوني لوكاس جوتوالد، على "حل" بشأن نزاع قانوني كانا متورطين فيه منذ عام 2014.

ورفعت كيشا دعوى قضائية ضد جوتوالد في ذلك العام سعيًا للخروج من عقد التسجيل الخاص بها، وزعمت أنه قام بتخديرها، وإساءة معاملتها عاطفيًا، والاعتداء عليها جنسيًا.

وفي العام ذاته، نفى جوتوالد هذه الادعاءات، ورفع دعوى ضد المغنية بتهمة التشهير، وخرق العقد.

وعمل جوتوالد على بعض من أغاني بيري الأكثر نجاحًا، وقررت المغنية العمل معه مرة أخرى في ألبومها القادم "143"، والمقرر إصداره في 20 سبتمبر/أيلول.