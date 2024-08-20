بعد تعرّضها لـ"طوربيد".. العثور على حطام سفينة حربية بحالة "مذهلة"

مخلوق بحري يكشف عن حطام سفينة غارقة اختفت قبل قرابة 130 عامًا.. شاهد كيف تبدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لأكثر من 100 عام، ظلّ حطام سفينة حربية بريطانية مفقوداً في قاع البحر، ومغطى بالأصداف والأعشاب البحرية، وذلم بعدما نسفتها غواصة ألمانية من طراز "يو بوت"، بـ"طوربيد" خلال الحرب العالمية الأولى.

واليوم، يعتقد الغواصون المتخصصون الذين يعملون مع منظمة "Lost In Waters Deep"، أنّهم عثروا على حطام سفينة "HMS Hawke"، التي غرقت في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1914، قبالة ساحل اسكتلندا، بحسب ما نشرت المنظمة عبر منصة "فيسبوك"، الإثنين.

وقال ويل شوارتز، أحد الغواصين، لـCNN في مقابلة هاتفية، الجمعة: "إنّها مستلقية على جانبها وأسفلها يبدو سليمًا".

وأضاف: "تبدو المدافع كما لو أنّها لا تزال نشطة، إنّها مصقولة للغاية لدرجة لا تصدق... لم أرَ من قبل مدافع في مثل هذه الحالة المذهلة.. إنها جميلة للغاية.. ولكن، نحن ندرك تمامًا أن 524 شخصًا قد فقدوا حياتهم عليها".

فُقدت السفينة في قاع البحر قبالة سواحل اسكتلندا قبل أكثر من 100 عام. Credit: Simon Kay

وأوضح شوارتز أنّ السفينة الحربية استغرقت 7 دقائق فقط حتى انزلقت أسفل الأمواج. ويعتقد المؤرخون أن مخزن الذخيرة في السفينة قد انفجر.

ونتيجة لذلك، فقد 524 بحّارًا حياتهم، ضمنًا العديد من الطلاب العسكريين الذين كانت أعمارهم تقلّ عن 18 عامًا. وقال شوارتز إنّ أصغر من مات في حطام السفينة كان طالبًا عسكريًا يبلغ من العمر 14 عامًا.

وبهدف تحديد موقع الحطام، قامت منظمتا "Lost In Waters Deep" و"Buchan Divers، اللتان تعملان على تحديد حُطام السفن الاسكتلندية، بجمع الأدلة في البداية، مثل سجلات الغواصة الألمانية التي أطلقت "الطوربيد" والسفن في المنطقة التي نجت من الغارة.

وقام الفريق بعد ذلك، بفحص الخرائط الأميرالية في المنطقة، ومسح قاع البحر في المنطقة المحلية للعثور على السفينة.

وقال شوارتز: "تظهر الخرائط الفعلية وجود عائق في المنطقة التي اعتقدنا أنّ الحطام كان موجودًا فيها.. عندما ذهبنا إلى هناك، لم نجد شيئًا.. لكن صدمنا بالصدفة جسمًا كبيرًا يبدو كالسفينة في قاع البحر".

لذلك، نزل الغواصون إلى عمق 110 أمتار تحت السطح، حيث اكتشفوا حطام السفنية المفقود منذ فترة طويلة يوم الأحد الماضي.

عثر فريق الخبراء من منظمتي "Lost In Waters Deep" و"Buchan Divers" على حطام السفينة يوم الأحد الماضي. Credit: Charlie Comrie

وبسبب عمق حطام السفينة، لم يتمكن الغواصون من البقاء أكثر من 20 دقيقة. لكنّهم عادوا الأربعاء، لمهمة غوص استكشافية أخرى.

وأوضح شوارتز: "لا يمكن رؤية بقايا بشرية، لكن توجد أواني فخّارية، مثل الأكواب والصحون، ومعدات الملاحة.. إنّها في حالة جيّدة بشكل مدهش".

ورغم أنّ الغواصين لم يعثروا على أيّ سمات مميزة من شأنها أن تُثبت بشكل قاطع حطام سفينة "HMS Hawke"، إلّا أنهم متأكدون فعليًا من اكتشافهم.

وأضاف: "هناك سفينة حربية واحدة فقط في تلك المنطقة تم تسجيلها مفقودة، وحقيقة أنها تطابق السمات المميزة لمدمرة من فئة إدغار، يعني أنها لا يمكن أن تكون سوى سفينة Hawke".