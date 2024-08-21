مقص يشلّ حركة أحد أكثر مطارات اليابان ازدحامًا.. لماذا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقفت حركة المرور في أحد أكثر مطارات اليابان ازدحامًا، في الآونة الأخيرة، بعد اختفاء مقص.

أدى القلق بشأن المقص الذي استُخدم من قبل متجر في منطقة انتظار المغادرة في رحلة داخلية، إلى عملية بحث أمنية استمرّت لساعات في مطار "نيو شيتوسي" (CTS)، الذي يخدم منطقة سابورو في جزيرة هوكايدو الشمالية.

وبحسب المطار، أُلغِيت 36 رحلة في 17 أغسطس/آب، وأرجِئ إقلاع 201 رحلة أخرى، وسط عمليات البحث.

وكانت هناك مخاوف متمثّلة بأن يكون إرهابيا محتملًا قد استحوذ على المقص واستخدمه كسلاح على متن إحدى الرحلات. وفي نهاية المطاف، صرّح المطار عن عثوره على الأداة وتمكنت الرحلات من استئناف عملها.

وأفاد مشغلو مطار "نيو شيتوسي" في بيان: "نحن على دراية بأنّ الحادث وقع بسبب غياب أنظمة الاستخدام والتخزين والإدارة المناسبة لدى مستخدمي المتجر".

وتابعوا: "سنحقق في هذا الحادث، ونحدّد سببه، ونمنع تكراره. وسنؤكد أيضًا أن هذا الحادث قد يكون مرتبطًا باختطاف طائرة وهجوم إرهابي، وسنضمن أن يكون جميع موظفي المطار على دراية كاملة بأهمية الإدارة".

وبين المتضررين من المشاكل الأمنية فرقة الروك اليابانية "9mm Parabellum Bullet"، التي تغيبت عن حفلها ضمن مهرجان "Rising Sun" الموسيقي السنوي في هوكايدو بسبب إلغاء الرحلة.

وصرّحت الفرقة في بيان نُشر على موقع المهرجان الإلكتروني: "سننتقم بالتأكيد!!"، بينما أعلن المهرجان نفسه أنه لن يردّ ثمن التذاكر".

وأعرب العديد من المسافرين عن مشاعرهم المحبطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحدهم على منصة "إكس"، "تويتر" سابقًا: "أشعر في رغبة بالبكاء لأن رحلتي ألغيت بسبب إضاعة شخص مقصًّا".

وكتب آخر: "بسبب هذا الحادث، ألغيت الرحلة التي كان يفترض أن أستقلّها، والآن تقلّصت مدة اجتماع لمّ شمل عائلتي الذي كنت أتطلع إليه. إنه أمر مخيب للآمال جدًا".

ومع ذلك، أعرب آخرون عن تقديرهم لتعامل المطار مع سرقة المقص المحتملة على محمل الجد.

وكتب أحد مستخدمي "إكس": "كمسافر، أنا ممتن لأنّهم يتّخذون مثل هذه التدابير الشاملة بهدف ضمان السلامة".