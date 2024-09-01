دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن اللقاء المثير مع ثور البيسون والفيديو المتداول الذي ظهر لاحقًا ما كان يدور في ذهن ريبيكا كلارك عندما انطلقت في رحلة إلى حديقة "كابروك كانيونز" الأمريكية في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022.

وقد كانت كلارك مفتونة بثالث أكبر حديقة حكومية في ولاية تكساس منذ أول رحلة تنزه وتخييم منفردة لها هناك قبل عام، لدرجة أنها قررت العودة لاستكشاف المزيد.

وتتمتع الحديقة بقطيع ثور البيسون البري، الذي بلغ عدده حوالي 350 حيوان في أواخر عام 2022.

وروت المقيمة في تكساس تجربتها لـCNN، قائلة إنّها صادفت قطيعًا من الثيران أثناء سيرها على درب العودة من بحيرة "ثيو".

وقالت: "قررت انتظارهم حتى يعبروا المسار، ومن ثم أعبر بجوارهم".

ولكنها لم تبتعد بالسرعة الكافية بالنسبة لكلارك.

لذا قررت أن تمشي بجانبهم فقط، بشكلٍ كان أقرب من المسافة الآمنة الموصى بها، وسجّلت اللحظة على هاتفها الذكي.

وفي مقطع الفيديو الخاص بها، يمكن سماع كلارك وهي تقول، "شكرًا لك، أقدر ذلك" وهي تمر بالحيوانات.

وسرعان ما أصبح الوضع خطرًا للغاية عندما لاحظها أحد الثيران المضطربة.

واستذكرت كلارك الموقف قائلةً: "عندما رأيت أنّه استدار، أدركت على الفور أنّه سيطاردني".

وهذا بالضبط ما فعله ثور البيسون.

وبمجرد أن هجم، كان الحيوان الثديي الضخم بجوار كلارك في غضون ثانيتين فقط، رغم محاولتها للفرار.

وقالت: "لقد كان سريعًا جدًا، لقد ضربني في ظهري، ونطحني، وعلّقني، ثم قلبني، وألقى بي نحو شجيرة المسكيت".

وهكذا بقيت كلارك هناك وهي مصابة وتنزف لوحدها، فكيف نجت؟

"الناس قد يتعرضون للأذى"

نقش يعود إلى القرن التاسع عشر يصور سكان أمريكا الأصليين وهم يصطادون البيسون. كان سكان أمريكا الأصليون يصطادونه بشكل مستدام لعدة قرون. Credit: Ipsumpix/Corbis/Getty Images

ويمكن أن يصل وزن الذكر البالغ من 907 إلى 998 كيلوغرامًا، بينما يمكن أن تزن الأنثى البالغة 454 كيلوغرامًا، وفقًا لخدمة الحدائق الوطنية.

أضف إلى ذلك قرونها الحادة وسرعتها المذهلة، التي تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة على الأقل، وستجد نفسك أمام حيوان قوي للغاية.

وتُعد قطعان الذئاب والدببة الرمادية الحيوانات المفترسة الطبيعية الكبيرة الوحيدة للبيسون البالغ.

واليوم، تتجول قطعان البيسون في أجزاء من 12 ولاية أمريكية. وتُعد حديقة يلوستون الوطنية المكان الوحيد الذي ترعى فيه هذه الحيوانات بشكل مستمر منذ عصور ما قبل التاريخ.

ومع شعبية المناطق البرية، يصبح من الصعب إدارة التفاعل بين الزوار والحياة البرية. وهنا يأتي دور أشخاص مثل كريس جيرميا، وهو كبير علماء الأحياء المختصين في ثور البيسون في حديقة يلوستون الوطنية.

وأكّد جيرميا لشبكة CNN أنّ "اللحظة الأولى التي ترى فيها دبًا رماديًا، أو ذئبًا، أو ثور البيسون في هذا الحديقة.. (هي لحظة) لن تنسها أبدًا. ونحن بحاجة إلى أن يتمكن الناس من الاستمتاع بتلك اللحظات. وهذا ما يجعل هذه الوجهة مميزة إلى حد ما".

وأضاف: "لكن هذا يعني أيضًا أنّ الناس قد يتعرضون للأذى. عليك أن تبقى بعيدًا. عليك أن تمنح الحياة البرية مساحة لأنها حيوانات برية".

ولكن كيف يمكن أن تنقلب الأمور بين حيوانات البيسون، التي ترعى بهدوء وتتغذى على النباتات، وبين الأشخاص الذين يريدون فقط إلقاء نظرة عليها؟

وأوضح جيرميا: "إنها حيوانات مسالمة للغاية، (ولكن) إذا تم استفزازها، فإن الثيران ستصبح عدوانية بشكل لا يصدق، وستدافع عن نفسها".

كيفية تجنب هجوم ثور البيسون

قطيع من البيسون يرعى بالقرب من الحافة الشمالية لمتنزه غراند كانيون الوطني في يوليو عام 2020. Credit: Eric Baradat/AFP/Getty Images

يُعد الحفاظ على مسافة آمنة عند مشاهدة هذه الحيوانات أفضل استراتيجية لتجنب الهجوم. ولكن ما هي المسافة الآمنة ؟ تختلف إرشادات الخبراء.

تقترح خدمة الحدائق الوطنية الحفاظ على "مسافة 30 مترًا، بينما توصي محمية "كاتالينا" الناس بالبقاء على بُعد مسافة 38 مترًا على الأقل، ولكنها أشارت إلى أنه عدم وجود مسافة آمنة مضمونة بشكل ثابت.

وتقترح هيئة المتنزهات الكندية مسافة أطول وتنصح بعدم "الاقتراب من البيسون بمسافة تبلغ أقل من 100 متر، ولا تحاول أبدًا مطاردته أو إخافته بعيدًا".

ذيل مرتفع وعلامات أخرى على الانفعال

لا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا في الثيران لتشعر أن هناك خطبا ما.

وقال جيرميا: "ستُعلِمك الحيوانات عندما تقترب منها كثيرًا. سترفع ذيلها لأعلى. ستهز رأسها. ستخدش الأرض بمخالبها. وهذا يعني أنك.. أقرب من اللازم".

مؤشرات أخرى:

الاستمرار في التحديق نحوك

هز الحيوان رأسه من جانب إلى آخر وإصدار صوت مثل الشخير

إدارة ظهره لك ورفع ذيله والتبرز

القيام بـ"هجوم خادع"، حيث يبدأ الحيوان في الركض، مع التوقف قبل لمس الهدف

ما يجب أن تفعله إذا رأيت هذه المؤشرات؟

أكد جيرميا: "عليك التراجع. كلما ابتعدت بسرعة، كان ذلك أفضل. هذا كل ما يطلبه منك هذا الحيوان".

أوقات خاصة للبقاء حذرًا للغاية:

شهرا مايو/ أيار ويونيو/ تموز (عندما تكون الثيران شديدة الحماية تجاه العجول)

شهرا يوليو/تموز وأغسطس/ آب (موسم التزاوج، عندما تكون الثيران عدوانية)

عند ركوب الدراجات (من المحتمل أنّك ستقترب بسرعة وبهدوء من القطعان)

عندما تكون برفقة الكلاب

تنصح منظمة "كاتالينا" للحفاظ على البيئة بإحداث ضوضاء عند التنزه لمسافات طويلة لتجنب مفاجأة هذه الحيوانات، وعدم ارتداء سماعات الأذن حتى تتمكن أيضًا من سماع الحياة البرية المحتملة القريبة.

إذا كنت تمشي لمسافات طويلة، فلا تتقيد بالمسار، وفقا لإدارة حماية الحياة البرية في ولاية يوتا.

وأوضحت: "إذا كنت تمشي لمسافات طويلة وكان البيسون قريبًا من المسار أو عليه، فيجب عليك إما التراجع والعودة أدراجك، أو ترك المسار وإعطاء الحيوان مساحة واسعة عند المرور به".

وعند حدوث أسوأ سيناريو، ومهاجمة ثور لك، كما حصل مع كلارك، تقترح المحمية ما يلي:

التصرف بحزم، والصراخ بصوت عالٍ وتحريك ذراعيك

إذا كان ذلك ممكنًا، قم برمي غرض قد يشتت انتباه الثور

إذا لم تتمكن من تجنب الاشتباك، فانزل إلى الأرض قدر الإمكان وقم بحماية رأسك وجذعك

التظاهر بالموت قد يوقف الهجوم

ولكن إذا هجم عليك حيوان يزن 900 كيلوغرام وذو قرون بسرعة 50 كيلومترًا في الساعة، "فستصاب بأذى شديد حتمًا"، حسبما قال جيرميا.

"اعتقدت أنني أُصبت بالشلل"

كانت ريبيكا كلارك متأكدة من أنها مصابة.

واستذكرت كلارك الموقف قائلةً: "كنت أعلم أنه ضربني. لم أكن أعلم أنه نطحني.. اعتقدت أنني أصبت بالشلل".

وتابعت: "قلبت نفسي، وعلمت أنني بحاجة إلى طلب المساعدة. كانت هذه غريزتي الأولى".

ولحسن حظ كلارك، كانت واعية بما يكفي وقادرة على الحركة. وبدأت في إرسال رسائل نصية إلى ابنها واثنين من أصدقائها طلبًا للمساعدة. وفي مرحلة ما، ظنت أنها شعرت بتسرب الماء من زجاجتها لتدرك أنها تنزف نتيجة لتعرضعها للنطح.

ولفتت كلارك إلى أن قطيع الثيران ظل في محيطها العام حتى جاء أحد حراس الحديقة لإنقاذها بعد حوالي 40 دقيقة، حسب تقديرها. وبعد حوالي 10 دقائق من ذلك، وصل طاقم الطوارئ الطبية.

ونُقِلت كلارك إلى المستشفى حيت تلقت رعاية مكثفة للجروح لمدة 6 أيام.

وقالت إنها قررت مشاركة مقطع الفيديو الخاص بها على منصات التواصل الاجتماعي حتى يتمكن الآخرون من الاتعاظ من الحادثة التي تعرضت لها.