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نشر الأحد ، 22 سبتمبر / ايلول 2024

شاهد..داخل سفينة بـ"رحلة بحرية إلى لا مكان"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يُعتَبَر تناول العشاء على متن سفينة سياحية فرصة للاسترخاء بالنسبة لمعظم الأشخاص.

ولكن أدّى تناول الثنائي، آبي ومات هوارد، وهما مؤثران عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العشاء إلى إحداث جدل.

واحتاج الزوجان أن ينكرا ترك طفليهما بمفردهما على متن سفينة سياحية أثناء الاستمتاع بوجبة عشاء.

ويتمتع الثنائي، وهما من ولاية أريزونا الأمريكية، بـ5.3 مليون متابع على "تيك توك"، بالإضافة إلى 1.3 مليون و677 ألف متابع على "إنستغرام" بشكلٍ فردي.

أصرّ آبي ومات هوارد على أنّهما لم يتركا أطفالهما بمفردهما في غرفتهما قط على متن السفينة السياحية. Credit: abbyelizabethoward/Instagram

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نشرت آبي هوارد منشورا عبر "إنستغرام" تحدثت فيه عن أخذ الزوجين طفليهما، وتبلغ أعمارهما عامًا وعامين، لتناول العشاء في أول خمس ليالٍ من رحلة بحرية مدتها سبعة أيام.

ولكن "أصبح من الواضح أنّهما لم يستمتعا بالأمر، وبالتالي لم نستمتع به أيضًا"، وفقًا لما ذكرته.

وأشارت المؤثرة إلى أنّها قامت مع شريكها بتغيير موعد العشاء إلى بعد وقت نوم الطفلين، وقامت بمراقبتهما عبر مكالمة فيديو في تطبيق "FaceTime" أثناء تناولهما الطعام.

وكان ذلك "أفضل للجميع بكثير!"، على حدّ تعبيرها.

وافترض العديد من المتابعين أن منشورها يقول إنّهما تركا الطفلين من دون مراقبة في مقصورتهما من أجل تناول العشاء.

وازداد الشك عندما حذفت هوارد المنشور بعد بضع ساعات.

ونشر الزوجان الآن مقطع فيديو جديد أنكرا فيه ترك الطفلين بمفردهما، موضحين أنّهما كانا مسافرين مع عائلة آبي، بما في ذلك جدتها.

وقال مات هوارد: "كان لدينا شخص مع أطفالنا في جميع الأوقات على متن هذه السفينة"، ووصف شكوك الأشخاص بأنّها "غير صحيحة تمامًا".

كما أكّد: "نحن نحب أطفالنا أكثر من أي شيء في العالم بأسره".

واعترفت آبي هوارد في الفيديو بأنّها تستطيع فهم كيف تسبب صياغة منشورها الأولي في جعل الناس يعتقدون أنّ الطفلين تُرِكا بمفردهما، وقالت إنّها حذفته بسبب الارتباك.

وسبق أن شارك مات هوارد مقطع فيديو على "إنستغرام" لمقصورته، وأشار إلى أنّ الثنائي كانا ينامان في غرف منفصلة، ​​كل منهما مع طفلٍ واحد.

وقالت زوجته في الفيديو الذي تحدثت فيه عن الجدل: "إننا دائمًا نقلق عليهما".

وشكر الثنائي عائلتهما على المساعدة في مراقبة الطفلين أثناء الرحلة البحرية، كما شكرا الجمهور أيضًا.

وقالت آبي هوارد: "شكرًا جزيلاً لأولئك الذين كانوا قلقين بشأن سلامة ورفاهية طفلينا"، وأكّدت: "لم نترك طفلينا دون مراقبة قط، ولن نتركهما وحدهما أبدًا، ولن نرغب أبدًا في تعريضهما للأذى بأي شكلٍ من الأشكال".

وتواصلت شبكة CNN بعائلة هوارد للتعليق.