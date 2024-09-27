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مشهد مفجع لطيور نافقة.. ألق نظرة على الصور الفائزة في مسابقة مصور الطيور لعام 2024

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شملت الصور الفائزة بمسابقة مصور الطيور لعام 2024 صورةً لصقر يطارد فراشة، ونسر يتغذى على جيفة دبٍ أسود، وبطريق يركب الأمواج.

وتحتفل المسابقة في نسختها التاسعة، بجمالية الطيور مع تسليط الضوء أيضًا على التهديدات التي تواجهها.

ألق نظرة على الصور الفائزة في مسابقة مصور الطيور لعام 2024
فازت المصورة الكندية، باتريشيا هومونيلو، بالجائزة الكبرى في مسابقة مصور الطيور لعام 2024.Credit: Patricia Homonylo/Bird Photographer of the Year

فازت المصورة الكندية باتريشيا هومونيلو بالجائزة الكبرى عبر صورة مفجعة تُظهر مقتل أكثر من 4 آلاف طائر بعد اصطدامها بالنوافذ أو الأسطح العاكسة بمدينة تورونتو في كندا.

وقدَّرت دراسة نُشرت في أغسطس/آب وفاة أكثر من مليار طائر في الولايات المتحدة كل عام بسبب الاصطدام بالنوافذ.

ألق نظرة على الصور الفائزة في مسابقة مصور الطيور لعام 2024
صورة لصقر يطارد فراشة في سماء كاليفورنيا.Credit: Jack Zhi/Bird Photographer of the Year

وأرادت هومونيلو تَصوُّر المأساة بصفتها مصورة صحفية متخصصة في جهود الحفظ، وتعمل مع برنامج  Fatal Light Awareness Program (FLAP)، الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الطيور من الاصطدامات المميتة، 

وبمساعدة فريقها، وضعت المصورة الكندية الطيور النافقة في دوائر، مع وضع أكبر الطيور حجمًا في المركز.

وقالت هومونيلو في بيان: "لقد قمنا بإنشاء هذا العرض المؤثر لتكريم الطيور التي فُقِدت، وزيادة الوعي العام".

ألق نظرة على الصور الفائزة في مسابقة مصور الطيور لعام 2024
التُقِطت هذه الصورة لنسر يقتات على جثة دب في ولاية غرب فيرجينيا بأمريكا. Credit: Nathaniel Peck/Bird Photographer of the Year

وأوضحت المصور الكندية: "آمل أن يشعر الأشخاص بالصدمة ممّا يرونه، ويسارعوا في اتخاذ الإجراءات عبر استخدام زجاج آمن للطيور ودعم منظمات مثل FLAP".

ألق نظرة على الصور الفائزة في مسابقة مصور الطيور لعام 2024
بطريق بين الأمواج في جزر "فوكلاند".Credit: Levi Fitze/Bird Photographer of the Year

وبالنسبة للطيور، يمكن أن يبدو الزجاج العاكس كأنه امتداد للمنظر، ونتيجةً لذلك، تحلق العديد منها إلى النوافذ بأقصى سرعة. 

وتساعد الاحتياطات، مثل وضع علامات مرئية كالملصقات، أو طبقة آمنة للطيور، في منع الاصطدامات.

ويُعد الحفاظ على البيئة أحد المحركات الرئيسية لهذه المسابقة السنوية المتعاونة مع مؤسسة "Birds on the Brink" الخيرية، والتي تقدم التمويل لمشاريع حفظ الطيور في جميع أنحاء العالم.

ألق نظرة على الصور الفائزة في مسابقة مصور الطيور لعام 2024
صورة ساحرة لهدهد أوراسي التُقِطت في دبي بالإمارات العربية المتحدة.Credit: Hermis Haridas/Bird Photographer of the Year

ووفقًا لأحدث تقرير عن حالة الطيور في العالم الصادر عن " BirdLife International "، فقد تراجعت أعداد حوالي نصف فصائل الطيور على الكوكب، وأصبح واحد من كل 8 فصائل مهددًا بالانقراض.

وأشار مدير مسابقة مصور الطيور لهذا العام، ويل نيكولز، لـCNN إلى أنّ المسابقة تسمح للأشخاص بمشاهدة أمور قد لا يتمكنون من رؤيتها بأنفسهم.

ألق نظرة على الصور الفائزة في مسابقة مصور الطيور لعام 2024
تمتعت بعض الصور بطابع كوميدي، مثل هذا المشهد لطائر البومة في فلوريدا.Credit: Robert Gloeckner/Bird Photographer of the Year

وأوضح نيكولز أنّ رفع مستوى الوعي بما يوجد فوق قمم الأشجار خطوة مهمة لحث الناس على الاهتمام بالطبيعة، لافتًا إلى أن البشر كائنات بصرية، والتصوير الفوتوغرافي أداة قوية لنقل رسالة ما.

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وشارك مصورون من جميع أنحاء العالم بأكثر من 23 ألف صورة في المسابقة، وتنافسوا في 8 فئات مختلفة.

وتغطي الصور مجموعة كبيرة من الأنواع، والبيئات، والسلوكيات، بعضها مضحك، وبعضها الآخر محزن.

وأكّد أحد أمناء " Birds on the Brink": بول ستيري أنه "من مؤشرات الصورة الجيدة تجسيدها لبراعة فنية أو سردها لقصة".

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