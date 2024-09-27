دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شملت الصور الفائزة بمسابقة مصور الطيور لعام 2024 صورةً لصقر يطارد فراشة، ونسر يتغذى على جيفة دبٍ أسود، وبطريق يركب الأمواج.
وتحتفل المسابقة في نسختها التاسعة، بجمالية الطيور مع تسليط الضوء أيضًا على التهديدات التي تواجهها.
فازت المصورة الكندية باتريشيا هومونيلو بالجائزة الكبرى عبر صورة مفجعة تُظهر مقتل أكثر من 4 آلاف طائر بعد اصطدامها بالنوافذ أو الأسطح العاكسة بمدينة تورونتو في كندا.
وقدَّرت دراسة نُشرت في أغسطس/آب وفاة أكثر من مليار طائر في الولايات المتحدة كل عام بسبب الاصطدام بالنوافذ.
وأرادت هومونيلو تَصوُّر المأساة بصفتها مصورة صحفية متخصصة في جهود الحفظ، وتعمل مع برنامج Fatal Light Awareness Program (FLAP)، الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الطيور من الاصطدامات المميتة،
وبمساعدة فريقها، وضعت المصورة الكندية الطيور النافقة في دوائر، مع وضع أكبر الطيور حجمًا في المركز.
وقالت هومونيلو في بيان: "لقد قمنا بإنشاء هذا العرض المؤثر لتكريم الطيور التي فُقِدت، وزيادة الوعي العام".
وأوضحت المصور الكندية: "آمل أن يشعر الأشخاص بالصدمة ممّا يرونه، ويسارعوا في اتخاذ الإجراءات عبر استخدام زجاج آمن للطيور ودعم منظمات مثل FLAP".
وبالنسبة للطيور، يمكن أن يبدو الزجاج العاكس كأنه امتداد للمنظر، ونتيجةً لذلك، تحلق العديد منها إلى النوافذ بأقصى سرعة.
وتساعد الاحتياطات، مثل وضع علامات مرئية كالملصقات، أو طبقة آمنة للطيور، في منع الاصطدامات.
ويُعد الحفاظ على البيئة أحد المحركات الرئيسية لهذه المسابقة السنوية المتعاونة مع مؤسسة "Birds on the Brink" الخيرية، والتي تقدم التمويل لمشاريع حفظ الطيور في جميع أنحاء العالم.
ووفقًا لأحدث تقرير عن حالة الطيور في العالم الصادر عن " BirdLife International "، فقد تراجعت أعداد حوالي نصف فصائل الطيور على الكوكب، وأصبح واحد من كل 8 فصائل مهددًا بالانقراض.
وأشار مدير مسابقة مصور الطيور لهذا العام، ويل نيكولز، لـCNN إلى أنّ المسابقة تسمح للأشخاص بمشاهدة أمور قد لا يتمكنون من رؤيتها بأنفسهم.
وأوضح نيكولز أنّ رفع مستوى الوعي بما يوجد فوق قمم الأشجار خطوة مهمة لحث الناس على الاهتمام بالطبيعة، لافتًا إلى أن البشر كائنات بصرية، والتصوير الفوتوغرافي أداة قوية لنقل رسالة ما.
وشارك مصورون من جميع أنحاء العالم بأكثر من 23 ألف صورة في المسابقة، وتنافسوا في 8 فئات مختلفة.
وتغطي الصور مجموعة كبيرة من الأنواع، والبيئات، والسلوكيات، بعضها مضحك، وبعضها الآخر محزن.
وأكّد أحد أمناء " Birds on the Brink": بول ستيري أنه "من مؤشرات الصورة الجيدة تجسيدها لبراعة فنية أو سردها لقصة".