دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شملت الصور المختارة للقائمة المختصرة من أجل مسابقة جوائز كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي لهذا العام، مشهدًا لفيل بحر مبتسم، وسنجابا عالقا، وقرد شمبانزي بدا وكأنه يتفكّر بعمق.
وتضمنت القائمة المختصرة لهذا العام 40 صورة، و4 ملفات أعمال، وثلاثة مقاطع فيديو، وفقًا لبيان صادر عن المنظمين، الخميس.
وشملت المشاركات الأخرى، التي يمكن الاطلاع على مجموعة مختارة منها عبر هذه الصور، بومة غريبة الشكل، وصغار دب كسولين تمسكوا بأمهم أثناء تنقلها.
وأفاد المدير العام الأول للتسويق في شركة "Nikon Europe"، ستيفان ماير، في البيان: "لا توثّق هذه الصور روح الدعابة وسحر الحياة البرية فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على أهمية الحفاظ عليها بطريقة تتردد صداها بين الأشخاص من جميع الأعمار، ومن جميع مناحي الحياة المختلفة".
وأضاف: "في شركة Nikon، نحن فخورون جدًا بكوننا جزءًا من منافسة تجلب الفرح والوعي لعجائب عالمنا الطبيعي".
وكانت هناك نحو 9 آلاف مشاركة من 98 دولة، وسيحللها فريق من الحكام.
المسابقة تشمل أيضًا "جائزة اختيار الجمهور" المفتوحة للتصويت العام على موقع المسابقة عبر الإنترنت.
وفي كل عام، تدعم المسابقة منظمة مستدامة للحفاظ على البيئة، ووقع الاختيار على صندوق "وايتلي" للطبيعة لعام 2024.
وتقوم المؤسسة الخيرية، ويقع مقرها في المملكة المتحدة، بدعم قادة الحفاظ على البيئة من جميع أنحاء الجزء الجنوبي من العالم.
وذكر المؤسس المشارك للمسابقة، توم سولام، أنّه كان "عامًا رائعًا" بالنسبة للمسابقة.
وأكّد سولام: "إنّه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذه الرحلة المثيرة، التي تجعلنا جميعًا نضحك، وتزيد من وعينا بالحفاظ على الحيوانات".
وسيتم الإعلان عن الفائز العام، والفائزين في فئات المسابقة، والمشاركين الذين تم الإشادة بهم، في حفل توزيع الجوائز في لندن في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.
وستشكل جميع الأعمال المتأهلة للتصفيات النهائية جزءًا من معرض سيقام في "theGallery@Oxo" في لندن من 10 إلى 16 ديسمبر/كانون الأول.