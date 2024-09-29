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بينها شمبانزي يتأمل بعمق ودببة كسولة.. إليك صور مضحكة من جوائز التصوير الكوميدي للحياة البرية

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شملت الصور المختارة للقائمة المختصرة من أجل مسابقة جوائز كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي لهذا العام، مشهدًا لفيل بحر مبتسم، وسنجابا عالقا، وقرد شمبانزي بدا وكأنه يتفكّر بعمق.

وتضمنت القائمة المختصرة لهذا العام 40 صورة، و4 ملفات أعمال، وثلاثة مقاطع فيديو، وفقًا لبيان صادر عن المنظمين، الخميس.

إليك صور مضحكة من مسابقة التصوير الكوميدي للحياة البرية
تم توثيق هذا القرد في أوغندا.Credit: Arvind Mohandas/Nikon Comedy Wildlife

وشملت المشاركات الأخرى، التي يمكن الاطلاع على مجموعة مختارة منها عبر هذه الصور، بومة غريبة الشكل، وصغار دب كسولين تمسكوا بأمهم أثناء تنقلها.

إليك صور مضحكة من مسابقة التصوير الكوميدي للحياة البرية
يبدو فيل البحر هذا، الذي تم توثيقه في الأرجنتين، وكأنّه يبتسم.Credit: Gabriel Rojo/Nikon Comedy Wildlife

وأفاد المدير العام الأول للتسويق في شركة "Nikon Europe"، ستيفان ماير، في البيان: "لا توثّق هذه الصور روح الدعابة وسحر الحياة البرية فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على أهمية الحفاظ عليها بطريقة تتردد صداها بين الأشخاص من جميع الأعمار، ومن جميع مناحي الحياة المختلفة". 

إليك صور مضحكة من مسابقة التصوير الكوميدي للحياة البرية
التُقِطت هذه الصورة الطريفة لسنجابٍ عالق في إيطاليا.Credit: Milko Marchetti/Nikon Comedy Wildlife

وأضاف: "في شركة Nikon، نحن فخورون جدًا بكوننا جزءًا من منافسة تجلب الفرح والوعي لعجائب عالمنا الطبيعي".

وكانت هناك نحو 9 آلاف مشاركة من 98 دولة، وسيحللها فريق من الحكام.

المسابقة تشمل أيضًا "جائزة اختيار الجمهور" المفتوحة للتصويت العام على موقع المسابقة عبر الإنترنت.

إليك صور مضحكة من مسابقة التصوير الكوميدي للحياة البرية
دببة يافعة تتمسك بأمها في حديقة "ليك كلارك" الوطنية بأمريكا.Credit: Alexander Fine/Nikon Comedy Wildlife

وفي كل عام، تدعم المسابقة منظمة مستدامة للحفاظ على البيئة، ووقع الاختيار على صندوق "وايتلي" للطبيعة لعام 2024. 

إليك صور مضحكة من مسابقة التصوير الكوميدي للحياة البرية
تُظهر هذه الصورة المُلتقطة في أوهايو بالولايات المتحدة نقار خشب يسترق نظرة إلى بومة.Credit: Randy Herman/Nikon Comedy Wildlife

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وتقوم المؤسسة الخيرية، ويقع مقرها في المملكة المتحدة، بدعم قادة الحفاظ على البيئة من جميع أنحاء الجزء الجنوبي من العالم.

وذكر المؤسس المشارك للمسابقة، توم سولام،  أنّه كان "عامًا رائعًا" بالنسبة للمسابقة.

وأكّد سولام: "إنّه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذه الرحلة المثيرة، التي تجعلنا جميعًا نضحك، وتزيد من وعينا بالحفاظ على الحيوانات".

إليك صور مضحكة من مسابقة التصوير الكوميدي للحياة البرية
تبدو هذه الفقمة، التي تم توثيقها في ألمانيا، وكأنها سمعت نكتة مضحكة.Credit: Ingo Hamann/Nikon Comedy Wildlife

وسيتم الإعلان عن الفائز العام، والفائزين في فئات المسابقة، والمشاركين الذين تم الإشادة بهم، في حفل توزيع الجوائز في لندن في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.

وستشكل جميع الأعمال المتأهلة للتصفيات النهائية جزءًا من معرض سيقام في "theGallery@Oxo" في لندن من 10 إلى 16 ديسمبر/كانون الأول.

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