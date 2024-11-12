تحت النجوم.. مصورة توثق مشهدًا مؤثرًا بين أنثى دب وصغارها النيام

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاشت الإسبانية لورديس سانتاندير الكثير من اللحظات المؤثرة، خلال مهنتها كمصورة فوتوغرافية متخصصة في الحياة البرية.

ومن أبرز تلك اللحظات مشهد تمكنت من توثيقه بحديقة "Cabarceno" الطبيعية في منطقة كانتابريا بإسبانيا.

وتُظهر الصورة الملتقطة باحتراف لحظة وديعة بين أنثى دب وأشبالها الثلاث أثناء النوم بأمان تحت لوحة ساطعة من النجوم المتلألئة.

وثقت المصورة، لورديس سانتاندير، هذا المشهد الوديع لعائلة من الدببة في إسبانيا. Credit: Lurdes Santander

وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، قالت سانتاندير: "كنت أبحث عن شيء حنون ومبهر لمدة 5 سنوات، وكنت محظوظة بهذه اللحظة، حيث تواجدت هناك في الوقت المناسب، مع وجود الكاميرا في يدي".

تُعد صورة الدببة جزءًا من سلسلة فوتوغرافية تُدعى "Animals Under the Stars". Credit: Lurdes Santander

وتجسّد الصورة الحنان، فتَظهر أنثى الدب كوسادة ناعمة للصغار الذين يتشبثون بها بحثًا عن الدفء والأمان.

وتردّد صدى الصورة، وعنوانها "الحلم فوق الكون"، حول العالم، مع فوزها بالجائزة الكبرى في جوائز سيينا للتصوير الإبداعي لعام 2024 (Creative Photo Awards).

صورة لزرافة تحت سماء مرصعة بالنجوم. Credit: Lurdes Santander

وتشعر المصورة الإسبانية بالامتنان لفوزها بهذه الجائزة، مشيرةً إلى قول العديد من الأشخاص عبر الإنترنت إنها تذكرهم بمشهد الآباء والأمهات الذين يقدمون العناية والحماية لصغارهم، وهو أمر وصفته كـ"تجربة كونية يمكن لغالبية الأشخاص التعاطف معها".

وتشكل هذه الصورة جزءًا من سلسلة فوتوغرافية تُدعى "Animals Under the Stars" (حيوانات تحت النجوم).

صورة لأسد ولبؤة وثقتها سانتاندير. Credit: Lurdes Santander

بدأ اهتمام سانتاندير في التصوير عندما كنت في التاسعة من عمرها، عندما قُدمت لها كاميرا كهدية لأول مرة. Credit: Lurdes Santander

وعند حديثها عن السلسلة، شرحت المصورة الإسبانية: "لطالما كنت مفتونة بالنجوم، وأنا شغوفة بتعلم المزيد عن مجرة ​​درب التبانة والمجرات المختلفة. عندما أدركت أنه يمكنني الجمع بين هذا الشغف وتوثيق الحيوانات في صوري، اجتمع كل شيء معًا".

Credit: Lurdes Santander

ورغم أنّ سانتاندير خططت مسبقًا للخروج لممارسة التصوير خلال ليلة صافية يمكن خلالها رؤية النجوم، إلا أنّ هناك جانب عفوي للصورة أيضًا، إذ شرحت: "لقد كنت أسعى عمدًا لتوثيق صورة لعائلة الدببة هذه.. ولكنني لم أكن أتوقع أن تجتمع معًا في هذا الوضعية التي كانت مثالية للتصوير".