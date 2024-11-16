كاميرا ترصد مشهدًا غريبًا لطائرة ركاب تحلق على ارتفاع منخفض فوق المنازل بأمريكا

كان على متنها أكثر من 100 مسافر.. شاهد لحظات إخلاء طائرة ركاب بعد اشتعال هاتف محمول واحتراق مقعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنّ تعليمات مراقب الحركة الجوية، أنقذت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية من الاصطدام بجبال على مقربة من مطار هونولولو الدولي في ولاية هاواي.

وتُجري الإدارة تحقيقًا في الحادث الذي وقع على متن الرحلة رقم 298 التابعة للخطوط الجوية الأمريكية بعد إقلاعها مباشرة، متجهة إلى مدينة لوس أنجلوس صباح الأربعاء. وتُظهِر بيانات تتبع الرحلات مفتوحة المصدر من ADS-B Exchange أنّ الرحلة أقلعت من المدرج رقم 8 إلى اليسار في هونولولو، وكانت متجهة شرقًا نحو سلسلة جبال كوولاو.

وجاء في تصريح إدارة الطيران الفيدرالية: "أمَرَ مراقب الحركة الجوية الرحلة 298 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية بإجراء صعود سريع بعدما لم يقم الطيار بالانعطاف الضروري أثناء المغادرة من مطار هونولولو الدولي".

وقد ضمنت تصرفات المراقب بقاء الطائرة آمنة فوق التضاريس القريبة، بحسب إدارة الطيران الفيدرالية.

وكشف موقع "LiveATC.net" تسجيلًا صوتيًا لمراقب الحركة الجوية في هونولولو فيما يُخبر طاقم الطيارين على متن الرحلة "298" التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية "بتسريع صعودك.. فوق التضاريس" والانعطاف يمينًا.

وجاء في بيان شركة الخطوط الجوية الأمريكية أنه "أثناء الإقلاع من هونولولو في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، طلب طاقم رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 298 الحصول على تصريح للانعطاف إلى اليمين وامتثلوا لتعليمات مراقب الحركة الجوية "، وأشارت الشركة إلى أنه "لم يكن هناك تنبيه من نظام تحذير الاقتراب الأرضي (EGPWS)، حيث لم تكن هناك مشاكل تتعلق بتجنب التضاريس بناءً على مسار الطائرة".

ويتم تشغيل نظام تحذير الاقتراب الأرضي عندما تكون الطائرة معرضة لخطر الاصطدام بالتضاريس.

وتكشف بيانات تتبع الرحلات الجوية أنه بحلول الوقت الذي وصلت فيه الطائرة إلى التضاريس، كانت على ارتفاع 1،500 قدم (457 مترًا) بالحد الأدنى فوق قمم الجبال.