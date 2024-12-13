كأنها "قلعة".. هذه القرية تتواجد على قمة جبل أبيض ساحر بالسعودية

نشر الجمعة ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "جمالها لا يمكن أن تصفه الكلمات"، هذا ما قاله المصور السعودي، عبدالرحمن الحزابي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، عن قرية ذي عين الأثرية.

ماذا تعرف عنها؟

تقع قرية ذي عين بمحافظة المخواة، في قطاع تهامة، التابع لمنطقة الباحة السعودية. وتُعرف بشكل خاص بأهميتها الطبيعية، والتاريخية، والتراثية، والزراعية.

ولكن، ما سيُثير دهشتك حقًا هو موقعها المميز.

أوضح الموقع الإلكتروي الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس) أنّها تتواجد على قمة جبل من الرخام الأبيض، بمساحة تُقدّر بـ15 ألف متر مربع، وتُحيط بها المرتفعات الجبلية من جميع الجهات.

وشجّع موقع القرية المصور السعودي على زيارتها ورصدها بعدسة كاميرته. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال الحزابي: "أثارت اهتمامي هذه القرية التي تُعتبر ملتقى الحضارات التاريخية والثقافية.. وحاولت إبراز معالمها وتفاصيلها بأسلوب احترافي".

يعود تاريخ قرية "ذي عين" الأثرية إلى نهاية القرن العاشر الهجري، أي الثامن الميلادي، ما يجعل عمرها يفوق الـ400 عام، بحسب ما ذكره موقع منظمة اليونسكو.

وتضم أكثر من 30 منزلًا متلاصقًا ومتراكبًا فوق بعضها البعض بحكم الطبيعة الجبلية. وقد تبدو من بعيد وكأنها "قلعة" واحدة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "روح السعودية".

وأوضح الحزابي أن بعض هذه البيوت تتألف من طوابق متعددة، تتراوح ما بين الطابق الواحد والأربعة طوابق. وعادة ما تُستخدم الأدوار السفلية للجلوس والاستقبال، بينما خُصّصت الأدوار العليا للنوم فقط.

وبُنيت القرية، وهي تحتضن أيضًا مسجدًا صغيرًا، باستخدام نوع متجانس من الحجارة البركانية، كما اشتُهرت بجودة صناعاتها اليدوية، وزراعة أنواع مختلفة من الفاكهة والريحان.

اسم القرية

اكتسبت القرية اسمها من عين تمر عبرها، وتُصبّ من الجبال حولها.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأهالي أنشأوا قناة تُحافظ على انسياب المياه بشكل متوازن، وصولًا إلى المزارع.

وحازت المشاهد التي وثقها المصور السعودي على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشار الحزابي إلى أن طريق القرية مُعبّد، ويمكن الوصول إليها بسهولة. ولكن، ينصح بزيارتها تحديدًا في فصلي الشتاء أو الربيع، حيث تكون الأجواء مناسبة وباردة.