في مخبأ جبلي.. هذه المرأة تصنع طعامًا تقليديًا من الصفر بمكونات محلية

نشر الخميس ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "كل يوم تستطيع صنع نوع مختلف من الجبن"، هذا ما قالته سيفدا إيم فيما تصنع قطعة جديدة من الجبن بمطبخ بيت الضيافة العائلي المُطلّ على وادي "ماكاهيل"، بالقرب من الحدود التركية مع جورجيا.

اليوم، وعلى جري عادتها كلّ صباح، تستيقظ إيم مع تسلّل الفجر فوق المنحدرات المليئة بالأشجار، في محمية المحيط الحيوي التابعة لليونسكو في جبال "كاتشار"، لحلب أبقارها يدويًا.

وعلى سفح التلّ، أي أسفل شرفة المنزل حيث يجلس ضيوف إيم عادة لتناول وجبة الإفطار، ستجد أحد أجمل مواقع حظائر الأبقار في العالم.

تحتضن الحظيرة 4 أبقار، 3 منها حوامل. وتوضح إيم أن عملية الحلب تتطلّب حركة سريعة وثابتة.

وأوضحت لـCNN: "أتحدث مع الأبقار بشكل مستمر.. أستطيع فهم طلباتها وما تريده".

حياة القرية

في هذه الزاوية النائية من تركيا، تستمر الحياة كما كانت عليها منذ أجيال. وتُشكّل النساء العاملات العمود الفقري للمنزل، حيث يعتنين بالأرض ويرعين الماشية.

وتقول إيم: "أنا أُحبّ حياة القرية.. حياة المدينة ليست من نصيبي".

ونظرًا إلى أن الهجرة الموسمية شائعة، تحرص بدورها على الاعتناء بأبقار جارتها عند سفرها خلال الأشهر الأكثر برودة.

وفي حين أنّ المناظر مذهلة، إلّا أن وجبات العشاء والإفطار التي تُعدّها إيم في المنزل خيالية. وتحرص بدورها على تحضير مجموعة من الأطباق التركية والجورجية من الصفر باستخدام مُكوّنات محلّية من حديقتها.

مطبخ إيم ليس مجرد مطبخ عادي، فهو ورشة عمل ومختبر في الوقت نفسه.

وأوضحت أنّها تصنع ما لا يقل عن 15 نوعًا مختلفًا من الجبن، 4 منها محلّي، والباقي من اختراعاتها الخاصة.

والاقتصاد هو المفتاح لحصولها على مطبخ خالٍ من النفايات.

تخفق إيم الحليب الذي يتم جمعه في الصباح يدويًا، مع وضع الكريمة جانبًا لطاولة لإفطار. وتستخدم الحليب المتبقي في صنع الخبز أو اختراع نوع جديد من الجبن.

وتتضمن وجبة الإفطار التركية التقليدية مجموعة كبيرة من أنواع الجبن المصنوعة من حليب البقر والماعز والأغنام، ضمنًا جبن "الشيشيل"، والجبن الطري.

كما تتزيّن مائدة إيم بمربى الكرز والتوت الأسود الطازج اللذيذ، بالإضافة إلى الدبس، والطحينة.

وتعد منطقة البحر الأسود موطنًا للعديد من مزارع البندق. ويجد الجوز طريقه إلى بيت الضيافة ممزوجًا بمعجون الطماطم. وتشتهر الجبال أيضًا بالعسل الثمين الذي يُنتجه النحل القوقازي.

ويتوفر أيضًا الخيار، والطماطم، والزيتون، والخبز طازج، كما تنتشر مزارع الشاي بشكل كبير على طول الطرق الجبلية المتعرجة.

وتعتبر إيم أن إدارة منزل تقليدي وصنع الطعام من الصفر عمل شاق. وتقول في هذا الصدد: "إذا لم أستمتع بهذه المهام، فلن أتمكن من أدائها، ستكون كالعذاب، لكنّني أفعلها بحُبّ كبير".