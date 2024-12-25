"الصامد الأخير" في عاصمة صناعة المعكرونة الحرفية بإيطاليا

فينشينزو سيتارو، صانع معكرونة حرفي من الجيل الثالث. يشكّل إنتاج متجره الصغير جزءًا بسيطًا ممّا تنتجه المصانع الكبيرة. لكن هذا الأمر غير مهم بالنسبة لسيتارو الذي يتباهى بأنّ إنتاجه عالي الجودة ساعده على الاستمرار في عمله.

تعدّ منطقة توري أنونزياتا أول مركز لإنتاج المعكرونة في إيطاليا، حيث بدأت مصانع المعكرونة المعروفة باسم "باستافيتشي" بإنتاج المعكرونة الحِرفية لأغراض تجارية، وتصديرها إلى جميع أنحاء إيطاليا، وجعلها مشهورة في أنحاء العالم.

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