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"هذا العام مختلف"..تايلاند المعروفة بحرارتها المرتفعة تواجه موجة برد نادرة

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادةً ما ترتبط تايلاند بالشواطئ الاستوائية، والمشروبات الباردة التي تُقدَّم بجانب أحواض السباحة بظل الحرارة الشديدة

ومع ذلك، أصبح سكان العاصمة يرتدون طبقات إضافية من الملابس ويستمتعون بنسيم الشتاء البارد في خضم موجة البرد النادرة الأخيرة.

وانخفضت درجات الحرارة في بانكوك إلى 15.2 درجة مئوية الإثنين، وهو أدنى مستوى شهدته العاصمة منذ سنوات. وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد من أنّ الظروف الباردة قد تستمر حتى منتصف فبراير/شباط.

في شارع "سيلوم" المزدحم وسط مدينة بانكوك، ارتدى السكان المحليون سترات صوفية وأخرى بقلنسوة، كما حرص بعضهم على وضع أيديهم في جيوبهم من أجل تدفئتها.

"هذا العام مختلف".. تايلاند المعروفة بحرارتها تواجه موجة برد نادرة
مشهد للأشخاص وهم ينتظرون دورهم أمام أكشاك الطعام في مدينة بانكوك التايلاندية.Credit: Kocha Olarn/CNN

وقالت بائعة مشروبات تبلغ من العمر 63 عامًا، تُدعى كاي، لـ CNN: "هذا العام مختلف. أنا لا أتذكر آخر مرة كانت بانكوك فيها باردة بهذا القدر".

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تشهد بانكوك عادةً درجات حرارة تتراوح بين 23 و33 درجة مئوية خلال يناير/كانون الثاني، بحسب هيئة السياحة في تايلاند، وهذه من الأسباب التي تجعلها بمثابة جنة للعديد من السياح الذين يتطلّعون إلى الهروب من الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وغالبًا ما تشهد المنطقة الجبلية الشمالية في تايلاند، والمعروفة باسم المرتفعات التايلاندية، درجات حرارة أكثر برودة من العاصمة، مع انخفاضها إلى متوسط بلغ ​​ 15 درجة مئوية بالقرب من مدينة شيانغ ماي في يناير/كانون الثاني.

ومع ذلك، شهدت كل من بانكوك وشمال تايلاند انخفاضًا في درجات الحرارة إلى مستويات غير اعتيادية هذا الأسبوع بسبب تقلب الضغط الجوي المرتفع القادم من الصين، وفقًا لدائرة الأرصاد الجوية التايلاندية.

وكانت درجة الحرارة الإثنين الأبرد في بانكوك منذ عام 2017، بحسب دائرة الأرصاد الجوية، التي ذكرت أن أدنى درجة حرارة مُسجَّلة في المدينة بلغت 9.9 درجة مئوية في 12 يناير/كانون الثاني من عام 1955.

رغم أنّه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في نهاية هذا الأسبوع، أفادت الوكالة أنّ الطقس البارد قد يستمر في جميع أنحاء البلاد حتى منتصف فبراير/شباط على الأقل.

يأمل بعض السكان أن تكون درجات الحرارة الباردة بشكل غير عادي جيّدة للنشاطات التجارية، وقال آخرون إنّهم يستمتعون بهذا التغيير المرحَّب به لحرارة بانكوك المعتادة.

وشرحت كاي: "آمل أن يكون هذا جيدًا لعملي التجاري حتى يستمتع الأشخاص بالسير في شوارع بانكوك بشكلٍ أكبر".

وأوضحت ثاناوات يوين البالغة من العمر 28 عامًا، وهي موظفة في مكتب لـ CNN أنّها تستمتع "بهذه اللحظات القصيرة" من الشتاء، مؤكدةً أنّها "أفضل من لا شيء".

وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أنّ الطقس "بارد جدًا في بانكوك هذا الصباح، أحتاج إلى سترتي الدافئة. أعتقد أنّ غالبية التايلانديين سينظفون ستراتهم المبطّنة".

ويُنصح المسافرين والمقيمين باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الدفء، والحذر من مخاطر الحرائق الناجمة عن ظروف الشتاء الجافة والعاصِفة.

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