أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن مكالمة بايدن مع الرئيس الروسي كانت "مهنية وموضوعية"، لكن "لم يكن هناك تغيير جوهري في الديناميكية التي تتكشف الآن منذ عدة أسابيع".

وقال المسؤول للصحفيين بعد المكالمة: "اتفق الرئيسان على أن فرقنا ستظل منخرطة في الأيام المقبلة. قد تقرر روسيا المضي قدمًا في العمل العسكري على أي حال. في الواقع، هذا احتمال واضح".

جاءت المكالمة بعد يوم واحد من تحذير مستشار الأمن القومي جيك سوليفان من أن روسيا قد تستعد لمهاجمة أوكرانيا قبل نهاية أولمبياد بكين في 20 فبراير/ شباط.

وحذّر سوليفان الأمريكيين في أوكرانيا من أنه ينبغي عليهم مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة واصلت تقليص وجودها الدبلوماسي في كييف، مُرددًا إعلان وزارة الخارجية هذا الصباح أن المزيد من الدبلوماسيين الأمريكيين سينتقلون من العاصمة.

وأضاف المسؤول: "نظل ملتزمين بالحفاظ على احتمالات وقف التصعيد من خلال الدبلوماسية حية. لكننا نتطلع أيضًا بوضوح إلى احتمالات ذلك، نظرًا للخطوات الواضحة بسهولة التي تتخذها روسيا على الأرض على مرأى من الجميع، أمام أعيننا مباشرة. إن مخاطر ذلك كبيرة للغاية بحيث لا نعطي روسيا كل فرصة لتجنب إجراء نعتقد أنه سيكون كارثيًا. وكالعادة نواصل السير في طريقين".

وقال المسؤول إن بايدن كرر المواقف الأمريكية بشأن خطوات لتعزيز الأمن الأوروبي ومعالجة بعض المخاوف الأمنية لروسيا، لكنه أشار إلى أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا مهتمة بمتابعة أهدافها دبلوماسيًا".

وردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا قد اتخذت قرار الغزو، قال المسؤول: "أعتقد أن الإجابة الصادقة على هذا السؤال هي أننا لا نمتلك رؤية كاملة لعملية صنع القرار التي يتخذها الرئيس بوتين".

وتابع المسؤول: "لكنك تعلم، نحن لا نبني تقييمنا لهذا على ما يقوله الروس علنًا. نحن نبني تقييمه على ما نراه على الأرض... وهو تعزيز روسي مستمر على الحدود مع أوكرانيا، ولا يوجد دليل ملموس على وقف التصعيد، أو في الحقيقة أي مصلحة في وقف التصعيد".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ستواصل، بل وستزيد من دعمها لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها إذا واصلت روسيا تصعيد عدوانها.

"فيما يتعلق بخططنا للمضي قدمًا، أعتقد أن الرئيس بايدن ومسؤولين آخرين كانوا واضحين، أنه إذا استمرت روسيا في طريق التصعيد، فستواصل الولايات المتحدة زيادة دعمنا لأوكرانيا، لتمكينها من الدفاع عن نفسها، وأنتم تعرفون أن هذا النهج لم يتغير"، قال المسؤول.