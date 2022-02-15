هذا ما تظهره مقاطع الفيديو على وسائل التواصل عن الانتشار العسكري الروسي قرب أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لا تريد اندلاع في أوروبا، بينما أشار إلى أن ردود الولايات المتحدة ودول حلف الناتو "لا تفي بالمتطلبات الروسية الأساسية" الأمنية.

سُئل الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي مشترك في موسكو، الثلاثاء، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، عما إذا كان سيستبعد اندلاع حرب في أوروبا، فقال "هل نريد ذلك أم لا؟ بالطبع لا!"

وأضاف بوتين: "هذا هو بالضبط سبب طرحنا مقترحات بشأن عملية تفاوض ينبغي أن تؤدي إلى اتفاق يضمن الأمن المتكافئ للجميع، بما في ذلك بلدنا".

ووصف الرئيس الروسي الردع الغربي لروسيا بأنه "تهديد مباشر وفوري"، قائلاً مرة أخرى إن الولايات المتحدة وحلف الناتو لم يرضيا مخاوف روسيا الأمنية.

وقال بوتين "إننا نعتبر ردع روسيا بالقوة تهديدًا مباشرًا وفوريًا للأمن القومي".

كان بوتين يشير إلى المطالب الأمنية لروسيا، التي ردت عليها الولايات المتحدة وحلف الأطلنطي بشكل مكتوب.

وقال بوتين: "الردود التي تلقيناها من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو على مقترحات الضمانات الأمنية في رأينا، لا تفي بالمتطلبات الروسية الأساسية".

وأضاف بوتين: "نحن مستعدون لمواصلة هذا العمل المشترك. ونحن مستعدون أيضًا لمتابعة مسار المفاوضات".

أجرى المستشار الألماني زيارة إلى موسكو في محاولة لنزع فتيل التوتر جراء الحشد الروسي قرب الحدود الأوكرانية.

من جانبه، قال المستشار الألماني إن الخيارات الدبلوماسية لا تزال موجودة لحل أزمة التوتر الناجمة عن الحشد الروسي على حدود أوكرانيا.

كان أولاف شولتز وفلاديمير بوتين يتحدثان خلال مؤتمر في الكرملين، الثلاثاء، على هامش زيارة المستشار الألماني إلى موسكو ضمن مساعي البحث عن مخرج دبلوسي للأزمة.

وأعرب شولتز عن عن قلقه مما أسماه "علامة الخطر المحدق بأوروبا"، لافتا أنه ناقش مع بوتين أمر الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وقال شولتز: "لا يمكنني التأكيد أكثر على مدى قلقنا... من الملح أن نوقف التصعيد حتى لا نشهد حربًا في أوروبا".

لكنه قال إن "الخيارات الدبلوماسية لا تزال موجودة"، وأنه "من واجبنا... منع نشوب حرب في أوروبا".

وقال المستشار الألماني إن توسع حلف شمال الأطلنطي في شرق أوروبا ليس على جدول مناقشات الحلف، مؤكدًا أنه "بالنسبة لنا نحن الألمان، ولكن أيضًا بالنسبة لجميع الأوروبيين، من المهم ألا يتحقق الأمن المستدام ضد روسيا، ولكن فقط مع روسيا".