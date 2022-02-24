شاهد.. ماذا قالت متحدثة البيت الأبيض عن إشادة ترامب بتصرف بوتين مع أوكرانيا؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون جيراشينكو، للصحفيين في مجموعة رسمية على تطبيق واتسآب، الخميس، إن القوات الروسية هبطت في مدينة أوديسا وتعبر الحدود في مدينة خاركيف.

وأضاف جيراشينكو أنه تم شن ضربات صاروخية على مطار فاسيلكوفسكي بالقرب من العاصمة الأوكرانية، كييف، مضيفا أن بوريس فيلاتوف، عمدة دنيبرو، اتصل ليخبره بسماع أصوات انفجارات بالمدينة.

وكان المستشار الأوكراني قد أعلن في تصريحات سابقة الخميس أن "الغزو الروسي قد بدأ" بـ "ضربات صاروخية على كييف".

وأضاف جيراشينكو في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أن مراكز التحكم مثل المطارات والمقرات العسكرية تتعرض للقصف في كييف وخاركيف، وأن هناك قذائف مدفعية على طول الحدود.