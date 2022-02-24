مستشار وزير الداخلية الأوكراني: قوات روسية هبطت بأوديسا وتتخطى حدود خاركيف

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أثناء بث مباشر.. أصوات انفجارات ضخمة في كييف تفاجىء مراسل CNN

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون جيراشينكو، للصحفيين في مجموعة رسمية على تطبيق واتسآب، الخميس، إن القوات الروسية هبطت في مدينة أوديسا وتعبر الحدود في مدينة خاركيف.

وأضاف جيراشينكو أنه تم شن ضربات صاروخية على مطار فاسيلكوفسكي بالقرب من العاصمة الأوكرانية، كييف، مضيفا أن بوريس فيلاتوف، عمدة دنيبرو، اتصل ليخبره بسماع أصوات انفجارات بالمدينة.

وكان المستشار الأوكراني قد أعلن في تصريحات سابقة الخميس أن "الغزو الروسي قد بدأ" بـ "ضربات صاروخية على كييف".

وأضاف جيراشينكو في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أن مراكز التحكم مثل المطارات والمقرات العسكرية تتعرض للقصف في كييف وخاركيف، وأن هناك قذائف مدفعية على طول الحدود.

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