أوكرانيا تكشف حصيلة القتلى بجيشها للآن وتعلن اسقاط طائرة سادسة

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كييف، أوكرانيا (CNN)—قالت الرئاسة الأوكرانية إن نحو 40 جنديا قتلوا في العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس. بالإضافة إلى جرح العشرات.

وقال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار في مكتب الرئيس، إنه بالإضافة إلى الخسائر العسكرية، "على حد علمي، في الوقت الحالي هناك عدد قليل من القتلى المدنيين - ما يصل إلى عشرة".

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إنها أسقطت طائرة روسية سادسة، هذه المرة في منطقة كراماتورسك، وذلك بعد إعلانها في وقت سابق الخميس بأنها أسقطت خمس طائرات وطائرة هليكوبتر عندما هاجمت القوات الروسية أوكرانيا.

وردا على ذلك، نفى الجيش الروسي في وقت سابق هذه المزاعم، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية تاس.

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