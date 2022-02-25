صور أقمار صناعية مساء الخميس لتحركات روسية.. ماذا تكشف؟

شاهد.. بوتين يوجه تحذيرًا مشؤومًا تزامنًا مع هجوم روسيا على أوكرانيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت صور أقمار صناعية التقطتها "Capella Space" تحركات القوات الروسية وكيف دخلت وتمكنت من السيطرة على موقع تشيرنوبل في أوكرانيا.

Credit: Capella Space

وتظهر الصور التي التقطت الساعة 9:57 مساء الخميس بتوقيت كييف المحلي، مركبات مصطفة على الضفة الجنوبية لنهر بريبيات، قبل التحرك بقافلة طويلة عبر جسر عائم عسكري فوق النهر بالقرب من الحدود الأوكرانية البيلاروسية.

الموقع هو في عمق المحمية الإيكولوجية الإشعاعية بولاية باليسكي، والتي تعد جزءًا من منطقة الاستبعاد الكبرى في تشيرنوبيل.

Credit: Capella Space

وعلى بعد ميل واحد (1.6 كيلومترا) من موقع القافلة والجسر العائم، تظهر صور الأقمار الصناعية ترتيب العشرات من المركبات الأخرى في صفوف بالقرب من قرية Dovlyady المهجورة في بيلاروسيا.

ويذكر أنه في وقت سابق الخميس، ورد أن القوات الروسية سيطرت على موقع مفاعل تشيرنوبل، في حين كانت شبكة CNN قد أبلغت عن وجود الجسر العائم منذ أن تم التعرف عليه لأول مرة بصور الأقمار الصناعية في 15 فبراير/ شباط.