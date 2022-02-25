ماكرون يتحدث عن التوسط لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أخبر مسؤول عسكري أمريكي الصحفيين أن القوات الروسية المتقدمة نحو العاصمة الأوكرانية، كييف، تواجه مقاومة أكبر من التي كانت تتوقعها، الجمعة.

وقال المسؤول الأمريكي: "لا أستطيع أن أعطيكم إحداثيات دقيقة لموقعهم الجغرافي، لكنهم لا يتقدمون نحو كييف بالسرعة التي توقعوها"، حسب قوله.

وأضاف المسؤول قائلا إن الروس "مستمرون في محاولاتهم الوصول إلى كييف"، رغم أنهم يواجهون مقاومة من الأوكرانيين.

ويتواصل الغزو الروسي في مدينة خاركيف الأوكرانية وباتجاه مدينة خيرسون من الجنوب، حسبما قال المسؤول، ولا يزال هناك ثلاثة محاور للتقدم الروسي الذي بدأ الخميس، وفقا للمسؤول.

وأكد المسؤول عدم وجود "عمليات إنزال إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية"، في خاركيف، وقال عن ذلك: "في منطقة خاركيف... لا تزال الاشتباكات قائمة ولا توجد عمليات إنزال جوي إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية، لكن النزاع على المنطقة لا يزال قائما".

وشدد المسؤول الأمريكي على أن التغيير الأكبر هو رؤية التقدم الروسية من الجنوب، إذ لا تزال القوات الروسية تتقدم نحو خيرسون، لكن القوات تنقسم ليتجه جزء منها إلى شمال الشرق نحو ماريبول وإقليم دونباس".