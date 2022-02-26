بالصور.. صاروخ أو قذيفة تضرب بناية في كييف.. إليكم موقعها بالعاصمة

بعد ظهوره ليلًا في شوارع كييف.. فيديو جديد يرصد رئيس أوكرانيا في العاصمة

كييف، أوكرانيا (CNN)-- تعرض مبنى سكني بالقرب من المطار الثاني في العاصمة الأوكرانية، كييف، لقصف بصاروخ أو قذيفة في وقت مبكر السبت، وذلك في اليوم الثالث على العلميات العسكرية التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.

Credit: Telegram Nexta

وتظهر الصور من مكان الحادث تأثيرًا كبيرًا للمبنى أشده على ارتفاع يصل إلى عشرة طوابق، ويبدو أن الجدران الخارجية للعديد من الوحدات السكنية مهجورة بالكامل، والداخلية سوداء اللون وتتدلى منها الركام والدخان لا يزال معلقا في الهواء.

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! https://t.co/c3ia46Ctjq

وفي الوقت الذي لا يعرف سبب الضربة، قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن خدمات الطوارئ موجودة في مكان الحادث، لكن عدد الضحايا غير معروف.

Credit: Ministry of Internal Affairs of Ukraine

نم جهته نشر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا تغريدة صباح السبت بصورة للمبنى المتضرر، معلقا: "كييف، مدينتنا الرائعة والمسالمة، نجت من ليلة أخرى تحت هجوم القوات البرية الروسية بالصواريخ.. أطالب العالم: عزل روسيا بالكامل ، طرد السفراء ، حظر النفط ، تدمير اقتصادها. أوقفوا مجرمي الحرب الروس!".