حتى الساعة 9 صباح السبت بكييف.. هذا ما فاتك من تطورات الغزو الروسي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—دخل الغزو الروسي الذي أعلن عنه الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، الخميس، يومه الثالث، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التطورات خلال الساعات الماضية:

- قصف مبنى سكني: أصيب مبنى سكني بصاروخ أو قذيفة في وقت مبكر السبت حيث كان كثيرون في المدينة نائمين، مع صور ومقاطع فيديو تظهر أضرارًا جسيمة في الشقق التي يزيد ارتفاعها عن عشرة طوابق، مع تمزق الجدران الخارجية بالكامل. ولم يعرف بعد سبب الضربة ومدى الخسائر.

- قتال في الشوارع: في وقت مبكر السبت، حذرت وزارة الداخلية الأوكرانية على فيسبوك من أن "قتالًا نشطًا يدور في شوارع مدينتنا"، وحثت السكان على التزام الهدوء والاختباء في الداخل والاحتماء - والتوجه إلى أقرب ملجأ على الفور إذا سمعوا صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

- معارك ليلية: شوهدت انفجارات في العاصمة وحولها مع هدوء قصير قبل سماع طلقات نارية فجرا، هذه هي المرة الأولى التي يتم الإبلاغ فيها عن انفجارات داخل المدينة نفسها، بعد أيام من القتال العنيف في الضواحي. وعزا الجيش الأوكراني بعض انفجارات الصباح الباكر إلى تدمير دبابة روسية.