حتى الساعة 5:45 صباح السبت بكييف.. أبرز ما حصل بالساعات الماضية

مراسلة CNN تصف رحلة انتقالها إلى كييف مع تقدم القوات الروسية نحو العاصمة

كييف، أوكرانيا (CNN)— لا تزال الهجمات التي تنفذها القوات الروسية في أوكرانيا مستمرة ليل الجمعة إلى السبت، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما حصل حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي لكييف.

شوهد حريق في شارع Peremohy ، في كييف ، بالقرب من محطة مترو Beresteiska, plain_text Credit: Telegram

- سُمع دوي عدة طلقات نارية في العاصمة الأوكرانية، كييف، وتحديدا قرب وسط المدينة حوالي الساعة 5:45 صباح السبت بالتوقيت المحلي، ويبدو أن مصدر النيران يأتي من الجنوب الشرقي للمدينة.

- بين الساعة 2 إلى 4 صباحًا فجر السبت، أفادت فرق CNN سماع انفجارات مدوية في غرب وجنوب العاصمة، كييف، مع إضاءة السماء بسلسلة من الومضات، وبعد فترة وجيزة، أظهرت مقاطع فيديو من شهود عيان انفجارات في شمال غرب المدينة.

- عمدة بلدة فاسيلكيف التي تقع على بعد 35 كيلومترا (21.75 ميلا) جنوب العاصمة الأوكرانية كييف، قال إن معارك ضارية تدور الآن في وسط المدينة.

- بث التلفزيون الأوكراني الرسمي تعليمات حول كيفية صنع زجاجات المولوتوف الحارقة