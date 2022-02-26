مستشار زيلينسكي متحديا: أوكرانيا ستضع شروطا بأي مفاوضات

بعد ظهوره ليلًا في شوارع كييف.. فيديو جديد يرصد رئيس أوكرانيا في العاصمة

شاهد.. أوكرانيون يتزاحمون الى أنفاق محطات المترو هربًا من القصف الروسي

بيلوسي: بوتين لن يستفزنا إلى حرب عالمية ثالثة.. وأمريكا لن تدخل أوكرانيا

كييف أوكرانيا (CNN)-- أصدر ميهيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رسالة تحدٍ وذلك مع دخول الغزو الروسي الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، يومه الثالث.

وقال ميهيلو بودولياك في حديث للتلفزيون الوطني: "لا أعتقد أنه بعد ما يحدث الآن، فإن أوكرانيا لديها مواقف ضعيفة. حتى لو بدأت عملية التفاوض - وستبدأ - ستضع أوكرانيا شروطا".

وكان سيرغي نيكيفوروف، المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، في وقت متأخر، الجمعة، قد قال إن أوكرانيا "كانت ولا تزال مستعدة للحديث عن وقف إطلاق النار والسلام".

وتأتي تصريحات نيكيفوروف في أعقاب اقتراح روسي بإرسال ممثلين إلى العاصمة البيلاروسية، مينسك، للتحدث مع كييف، إلا أن متحدث باسم الكرملين قال إن الجانب الأوكراني رد باقتراح الاجتماع في وارسو (بولندا)، ثم قطع الاتصال - لكن نيكيفوروف نفى أي "مزاعم بأننا رفضنا التفاوض".

وقال نيكيفوروف: "لقد وافقنا على اقتراح رئيس الاتحاد الروسي.. كلما بدأت المفاوضات بشكل أسرع، كانت فرص استئناف الحياة الطبيعية أفضل".