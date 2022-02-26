موسكو، روسيا (CNN)-- أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، بوقف تقدم الجيش الروسي في أوكرانيا في انتظار المفاوضات، لكن العمليات استؤنفت بعد أن قيل إن الحكومة في كييف رفضت المحادثات، حسبما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، السبت.

في حين نفى مستشار رئاسي أوكراني في الساعات الأولى من صباح السبت أن أوكرانيا رفضت التفاوض.

وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "أمس، في ضوء المحادثات المعلقة مع القيادة الأوكرانية، أمر القائد العام، رئيس روسيا، بوقف تقدم المجموعة الرئيسية من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا".

وأضاف: "لكن في الأساس، حيث رفض الجانب الأوكراني المفاوضات، استؤنفت العملية العسكرية الروسية اليوم وفقًا للخطة".