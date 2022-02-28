هل ستشارك بيلاروسيا بغزو كييف؟ هذا ما كشفه مسؤول أوكراني لـCNN

أتلانتا، الولايات المحدة الأمريكية (CNN) – تشير الاستخبارات الأوكرانية إلى أن بيلاروسيا أظهرت "جاهزة لمشاركة محتملة في العزو الروسي"، بالإضافة إلى السماح للروس باستخدام أراضيها وعبور القوات الروسية الحدود إلى أوكرانيا، وفق ما قال مسؤول حكومي أوكراني لـCNN.

من جانبه، أخبر مصدر ثان مقرب من الحكومة الأوكرانية CNN ان وبالإضافة للاستخبارات الأوكرانية، كشفت الإدارة الأمريكية لكييف أيضا أن بيلاروسيا تُجهز للمشاركة في الغزو.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أول من نشر عن أن مينسك تستعد لإرسال جنود إلى أوكرانيا، نقلا عن مسؤول بالإدارة الأمريكية.

ومن المنتظر أن تشهد الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا اجتماعا تفاوضيا بين الجانبين الروسي والأوكراني، والذي قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي إنه لا يتوقع منه الكثير.